Claudia Martín, sincera sobre la maternidad: 'Sí quiero tener hijos'

El amor es una de las motivaciones en la vida de Claudia Martín, quien luego de superar un divorcio se dio la oportunidad de comenzar una relación sentimental con el actor Hugo Catalán. La protagonista de Los Ricos También Lloran también reflexiona sobre sus planes a futuro, teniendo muy clara su postura sobre la maternidad, según dejó saber en una reciente entrevista, en la que además reveló que su familia ya conoce a su novio. Así, la estrella de telenovelas disfruta de este momento de estabilidad profesional y personal, tomándose un tiempo para relajarse por Europa, destino desde el que ha compartido algunas postales, dejando ver lo feliz que se encuentra en estos instantes, a unos días de haber concluido las grabaciones del melodrama que protagonizó para Televisa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Claudia, quien es originaria de Oaxaca, recordó que recientemente viajó a su estado natal para reencontrarse con su familia, una escapada en la que estuvo acompañada por su novio. “Sí me di oportunidad de ir a ver a mi familia que ya extrañaba muchísimo. Viajé a Oaxaca, a Guadalajara… y m fui a Puerto Escondido con mi novio…”, contó la actriz en entrevista para TVyNovelas, confesando que los suyos han podido conocer a Hugo. “Sí, se conocieron muy bien. Mi mamá ya conocía a Hugo y tienen una bonita relación…”, explicó, afirmando que ambos tienen el apoyo de sus seres queridos. “Lo quieren mucho y están felices de que nosotros estemos contentos…”, dijo la estrella.

Estos años la vida de Claudia también dio vuelcos repentinos, por lo que la intérprete tiene claridad sobre lo que desea. Así lo hizo saber al preguntarle si entre sus planes a corto plazo está la idea de debutar como mamá. “No, es algo que he querido y he soñado, pero no tengo prisa…”, expresó durante la charla, en la que afirmó que, por ahora, sus intereses no se enfocan en esa faceta. “Una mujer se va dando cuenta con el pasar de los años cuál es el momento ideal. En este momento no está en mis planes, pero sí quiero tener hijos…”, confesó Martín, quien además se reconoció como una mujer sensible abierta a dejar fluir sus emociones, algo que la caracteriza desde que era pequeña.

VER GALERÍA

La ilusión por su noviazgo

Tras pasar la página de su divorcio, Claudia Martín asumió su realidad de la manera más positiva, dándose la oportunidad de volver a amar. En algún instante, ella contó cómo fue que ambos se enamoraron, poco antes de compartir créditos en Los Ricos También Lloran. “Ahora sí que de la amistad al amor…” dijo la estrella durante una entrevista concedida a varios medios de comunicación. En ese espacio también reveló si ella y su galán están preparados para dar el siguiente paso en su noviazgo. “No, todavía no…”, dijo entre risas, para luego responder a la pregunta de si anularía su pasado matrimonio con Andrés Tovar. “Claro, sino cómo se hace… Claro, por supuesto…”, afirmó.

Para Claudia, la separación fue una oportunidad para reinventarse y crecer como persona en otros aspectos, algo de lo que habló abiertamente en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. “Lo pienso yo, qué es lo que quiero como persona, Claudia como amiga, como hija, amiga en todos los aspectos. Me puse a comer mejor, a estar como más sana por dentro, por fuera...”, reveló. Mientras tanto, ella se siente orgullosa de compartir su vida con Hugo, a quien se refiere de la mejor manera. “Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable", comentó Claudia a principios de marzo pasado en entrevista con el programa matutino Despierta América. "Me impulsa, y eso para mí es mágico”, afirmó.

VER GALERÍA