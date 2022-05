Geraldine Bazán revela que fue víctima de robo y contó cómo recuperó sus pertenencias

En sus redes sociales, Geraldine Bazán disfruta compartir vistazos no solo de su quehacer profesional, pues también suele mostrar algunos de los acontecimientos de su vida personal y familiar. Este lazo de confianza con sus seguidores es tal, que la actriz no dudó en pedir ayuda de manera urgente, luego de que el conductor de un automóvil, solicitado a través de una aplicación, huyera con sus pertenencias. Sincera y directa como suele ser, relató lo ocurrido e incluso reveló la identidad del sujeto, a quien hizo un llamado enérgico a devolver lo que se había llevado. Por fortuna, la intérprete pudo dar un cierre favorable a este incidente, luego de que su denuncia se viralizara gracias al apoyo de sus seguidores.

Geraldine recurrió a sus historias en Instagram para compartir lo que pasó, mostrando a su vez una fotografía con las placas del automóvil implicado y el nombre de la persona involucrada. “Pido un Uber en la mañana porque me iban a mandar un par de cosas de vestuario, se la entregan al conductor y el conductor en lugar de iniciar el viaje, a los 30 segundos, cancela el viaje. Yo pensé al principio que había sido un error y que en lugar de iniciarlo se equivocó y apretó cancelar…”, contó la estrella de telenovelas, quien de inmediato trató de comunicarse vía telefónica con el responsable aunque sin obtener una respuesta. Bazán también lamentó las pocas herramientas que tienen estas aplicaciones para dar resolución a estos casos, por lo que pidió puntualmente al hombre entregarle sus cosas.

Preocupada, la actriz continuó con su historia para detallar qué cosas eran las que el sujeto tenía en su poder, solicitándole que se pusiera en contacto con ella e hiciera la devolución de los objetos. “Para mí es muy importante. No es nada que tenga un valor extraordinario, para nada, pero es algo muy importante que tiene que ver con mi trabajo, entonces para nada te quiero afectar en el tuyo, pero sí te pido que te comuniques conmigo por medio de esta vía. Si ustedes lo conocen, por favor, háganle llegar este mensaje, es de suma importancia ese vestuario para mi trabajo…”, explicó en la grabación.

Cómo recuperó sus cosas

Horas después de exponer su situación, y antes de hacer una denuncia legal como se lo sugirió el personal de la plataforma de autos, la historia de Geraldine tuvo un giro favorable, por lo que dio una actualización del caso a todos aquellos que estuvieron muy pendientes. Agradecida con quienes la apoyaron, reveló que finalmente pudo recuperar sus pertenencias. “Apareció el conductor de Uber, ya se comunicó conmigo, me dijo en dónde me entregaba mis artículos, lo cual agradezco. Todo esto fue por la movilización que se hizo en redes sociales, así que les agradezco muchísimo su apoyo y haber difundido el mensaje…”, dijo.

Finalmente, Geraldine dio un importante consejo a las personas que hayan atravesado por una situación similar. “La verdad es que me da gusto que se haya comunicado conmigo. La verdad es que sí pensé en levantar una denuncia porque creo que definitivamente en México, para que se acabe la impunidad, hay que denunciar y no hay que quedarse callados. Este es un tema sumamente sencillo pero hay temas mucho más complicados. La gente se queda callada y eso no puede suceder…”, afirmó, para luego reiterar su agradecimiento a quienes hicieron eco de su llamado. “Afortunadamente apareció, recuperaré mis cosas y quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo y por haberlo hecho posible…”, dijo la actriz, que en redes sociales cuenta con más 5 millones de seguidores.

