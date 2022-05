Jovial y sonriente, Fernando Colunga reaparece en Nueva York

De vuelta a los sets de grabación, Fernando Colunga retoma la dinámica de aquellos años en que solía estar frente a los reflectores. Gracias a sus papeles en clásicos melodramas mexicanos logró ganar popularidad, por lo que en el periodo en que se ausentó del espectáculo sus fanáticos no perdieron las esperanzas de su regreso a las pantallas. Ahora, el actor cumple con el deseo del público que lo apoya y lo hace de la mano de Telemundo, empresa que realizó un evento en la ciudad de Nueva York, en el que precisamente el consolidado galán de telenovelas hizo su más reciente reaparición, dejándose ver jovial, de look impecable y sonriente ante las cámaras que no lo perdieron de vista ni un instante.

Con toda puntualidad, Colunga acudió como uno de los invitados especiales al evento organizado por la televisora estadounidense, que lo ha incluido entre la lista de los protagonistas más esperados de las producciones para su temporada 2022-2023. Así, el mexicano será el estelar de El Conde, una adaptación del clásico de Alejandro Dumas, según se pudo saber en el encuentro al que se dieron cita otras estrellas como Jaime Camil e Iván Sánchez. En su paso por la alfombra roja, luciendo sobrio y elegante de traje negro, el intérprete se tomó unos minutos para conversar con un reportero, expresándose sobre esta nueva etapa que recibe con ilusión. "Vamos a esperar que el público esté contento, que al público le guste porque ese es el objetivo del trabajo...", dijo durante la charla.

Había pasado un tiempo desde que Colunga no caminaba por una alfombra, por lo que esta ocasión ha sido muy especial para sus seguidores. De hecho, en redes sociales circularon algunos videos en los que aparece sobre el escenario el día del evento, así como recibiendo los saludos de quienes estuvieron felices por encontrarlo. Por supuesto, no faltaron los comentarios de algunas personas, quienes reaccionaron sorprendidas por la jovilidad del galán, quien con el paso de los años logra mantener esa imagen que lo ha caracterizado. Así, el intérprete comienza una nueva etapa en su carrera, la cual sin duda lo tiene muy entusiasmado, tras un tiempo en que se dedicó a evaluar proyectos y a replantear su regreso a los sets.

Se sabe que la nueva producción que protagonizará Colunga está ambientada en los años 30 y es una historia de misterio, amor y venganza. Esta vez, el actor dará vida a Alejandro Gaitán, quien es víctima de una conspiración, por lo que es acusado de homicidio y llevado a la cárcel, de donde logra fugarse después de 17 años. Recordemos que en enero pasado, Telemundo también anunció a Colunga como estelar de la adaptación de una miniserie de 10 capítulos titulada Historia de un Clan, por lo que viajó a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para grabar escenas de este proyecto. De hecho, por esos días se viralizó una foto de él posando junto al actor Manuel Masalva, quien fue el que publicó las postales en sus redes sociales.

Las otras facetas de Colunga

Alejado de la televisión, Fernando Colunga hizo realidad otros de sus anhelos, como el dedicarse a la producción de cine. Gracias a este deseo, el intérprete asumió las riendas para convertirse en uno de los fundadores del Cana Dorada Film Festival, cuya primera edición se presentó en República Dominicana en enero de 2020. “He estado dirigiendo, he estado escribiendo, he dedicado un poco de tiempo que necesitaba para mi vida personal…”, contó en entrevista para Telemundo en enero de 2020, una de sus primeras charlas después de mucho tiempo.

