Con una romántica felicitación, Ariadne Díaz celebra los 40 años de Marcus Ornellas

A sólo unos días de haber celebrado el cumpleaños número 6 de su hijo Diego, la familia de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se vuelve a vestir de fiesta, esta vez, por los 40 años del actor de origen brasileño. Con el amor de su familia en casa y cumpliendo con su llamado de la producción de Mujer de Nadie, el histrión celebró este día trabajando, aunque no le faltó el amor de su familia, sobre todo el de su prometida, Ariadne Díaz quien, además de desearle un feliz día en Instagram y compartir imágenes del inicio de su relación, también se reunió con él al terminar las grabaciones de su telenovela, para celebrar lo que resta del día juntos en compañía de su hijo.

Como todas las mañanas, Marcus arribó temprano al foro donde se está grabando la telenovela que protagonizará al lado de Livia brito donde se llevó una gran sorpresa al ver cómo el equipo de producción adornó uno de los sets para celebrar su cumpleaños y que el galán de esta historia soplara la velita de su pastel: "¡Qué linda es poder celebrar tu cumpleaños trabajando y rodeado de gente tan linda y talentosa! Gracias familia de Mujer de Nadie. Los quiero", escribió Marcus quien compartió un clip del momento en que fue sorprendido por sus compañeros de trabajo. Entre aplausos y Las Mañanitas, el brasileño agradeció a los presentes por tan especial detalles.

Tras terminar con su jornada laboral, Marcus se reunió con su prometida, Ariadne Díaz quien, como él, también estaba trabajando. A través de sus historias de Instagram, compartió un video donde le hace una breve entrevista al papá de su hijo sobre cómo se siente de cumplir 40 años: "¡Por fin! Ya no tengo que mandarle besos de locación a locación, ya estamos juntos, ¿Qué se siente mi amor? Estar tan guapo, talentoso, amado", le dice a la actriz. Sonriente, Marcus responde: ?¿Qué te digo? Estoy en mi mejor edad, mi amor?. Ariadne se mostró divertida sobre los 4 años de diferencia que le lleva él: "Ya pronto te llegará tu hora", le dijo Ornellas, pero la actriz reconoció que todavía le faltan unos años para alcanzar esa edad: "Los 36, espérate, no te adelantes".

Aunque no han compartido cómo celebraron el cumpleaños de Marcus, Ariadne usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al papá de su hijo de quien compartió una foto de sus inicios, en la que luce tan guapo como ahora: "¡Feliz cumple a este bomboncito hermoso que me hace tan feliz y hoy llega al 4° piso! Que la vida te siga llenando de todo lo que has sembrado amor de mi vida", se lee en su feed. Más tarde, Ariadne compartió otra foto, con motivo del cumpleaños de Marcus, esta vez, una en la que aparecen juntos y que fue captada en un día muy especial: "Otra de Happy Birthday. Nuestra primera cita. Tú tenías 32 y yo 28, ¿A qué hora pasaron los años?", se lee en la descripción de la foto en la que Marcus comentó: "Muchas gracias mi amorcito. Te amo".

Siete años de amor

En los últimos meses, la familia de Ariadne y Marcus ha celebrado varias cosas, además del cumpleaños número 6 de su hijo, el pasado 17 de abril, la pareja celebró su séptimo aniversario juntos. Como parte del festejo de esta fecha, la actriz compartió un álbum de fotos en las que aparecen juntos y que acompañó de un romántico mensaje dedicado al actor: "Siete años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar. Te amo, y aunque en la vida real (a diferencia de en Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión? te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia? ?Muito amor envolvido' en nuestras vidas. Te amo", escribió.