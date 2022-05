Claudia Martín y cómo enfrentó los cuestionamientos tras su divorcio

Hace casi un año la vida sentimental de Claudia Martín dio un vuelco definitivo tras hacerse pública su ruptura con Andrés Tovar, el productor televisivo con el que se casó en noviembre de 2019. Esos días, la polémica persiguió a los exesposos y ni uno ni otro pudo librar las constantes preguntas de la prensa, ávida por conocer los motivos detrás de esa decisión que tomó a muchos por sorpresa. Amable, la protagonista de Los Ricos También Lloran, abrió su corazón en una reciente charla para revelar cómo fue que hizo frente a la atención mediática que recayó sobre su persona luego de divorciarse, tranquila de haber pasado la página de ese episodio que le permitió reflexionar para seguir adelante, incluso sin cerrarle las puertas al amor.

Feliz de concluir las grabaciones de su exitoso melodrama, Claudia asume con nuevos aires esta etapa, haciendo un balance de todo lo vivido a lo largo de estos meses en los que tuvo que enfrentar la persecución de los medios de comunicación, ¿pero cómo vivió esta situación? "Jamás sentí como agresividad de ninguna parte de nadie. Entonces siempre con respeto, como tú bien dices, ahora sí me preguntaban más cosas y era como: 'Ay, Dios mío, ¿qué está pasando?'...", dijo, consciente de que este tipo de acontecimientos son inherentes a la realidad de cualquier personaje público. "Pero es parte de, también son ciclos, ya fue como tiempo atrás...", explicó la guapa intérprete a las cámaras del programa televisivo Hoy.

Desde aquel cambio en su vida sentimental, Claudia encausó toda su energía de la manera más positiva, según explica, hizo todo por reinventarse considerando varios aspectos, una meta alcanzada y cuyos resultados le han brindado grandes satisfacciones. "Lo pienso yo, qué es lo que quiero como persona, Claudia como amiga, como hija, amiga en todos los aspectos. Me puse a comer mejor, a estar como más sana por dentro, por fuera...", confesó durante la plática, en la que expuso otro de sus mayores anhelos, incursionar en el diseño de modas, una faceta en la que ya tiene experiencia, por lo que en un futuro desea lanzar su propia línea de ropa.

Ilusionada por su noviazgo

A la par de sus éxitos profesionales, Claudia Martín disfruta que todo marche bien en el aspecto sentimental, ahora ilusionada por su noviazgo con el actor Hugo Catalán, con quien compartió créditos en Los Ricos También Lloran. Para ella, contar con el respaldo de su pareja ha sido primordial, un aspecto que quiso reconocer. "Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable", comentó Claudia a principios de marzo pasado en entrevista con el programa matutino Despierta América. "Me impulsa, y eso para mí es mágico" agregó la actriz, que a lo largo de estos días ha compartido algunas fotos junto a su galán, con quien comparte su pasión por los viajes.

Más allá de lo vivido, Claudia ha reiterado que siempre creerá en el amor, sobre todo ahora en que todo parece guardar un equilibrio. "Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy", dijo en otro momento a Televisa Espectáculos, revelando cómo se siente en esta nueva etapa. "Bien, muy contenta, estoy muy tranquila, creo que estamos en un momento de conocernos, de estar bien, de crecer como personas y pues nada, estoy muy feliz?", dijo.

