El novio de Maite Perroni se pone romántico en las redes sociales

Para Andrés Tovar cualquier día es una oportunidad para expresarle a Maite Perroni cuánto la quiere. En ese sentido, esta mañana, el productor de Acércate a Rocío, le dedicó una felicitación de ?no cumpleaños? a su novia quien celebró sus 39 años de edad el pasado 9 de marzo. A través de una historia de su cuenta de Instagram, Andrés compartió una imagen en la que aparece la pareja fundida en un romántico beso que sirvió para ilustrar este lindo mensaje donde deja ver lo enamorados que se encuentran. Desde que hicieron pública su relación, en octubre pasado a través de un comunicado, la cantante y el productor han intercambiado en varias ocasiones mensajes en redes sociales.

Con una imagen, captada en el festejo de cumpleaños de Maite, Andrés Tovar escribió: "¡Besito de buenos días! ¡Feliz no cumpleaños Maite Perroni!", escribió el productor sobre esta historia en la que se muestran más cariñosos que nunca. En los últimos meses, el apoyo de la actriz ha sido esencial para Andrés quien, recientemente, dejó las tres producciones que realizaba para la pantalla de Imagen TV, para ingresar, de la mano de Rocío Sánchez Azuara, a TV Azteca. A propósito del inicio de esta nueva aventura laboral, Maite le dedicó en redes un mensaje en el que le expresó lo orgullosa que está de sus logros y de cómo ha ido creciendo en el campo laboral.

Fue a principios de abril cuando Maite publicó en su perfil de Instagram un mensaje dedicado al nuevo logro de su novio: "Te admiro tanto @atovarp. Felicidades por todo lo que has creado, por lo que has construido, por tu talento, por tu sensibilidad, por tus logros, porque con tu inteligencia, dedicación, entrega y el gran equipo que han formado cada una de las personas que son parte de esta historia, has logrado lo que nadie. Mereces cada centímetro del éxito que tienes, todo lo que has hecho hasta el día de hoy es materializado mi amor. Me siento muy orgullosa de ti, muy feliz por ti y honrada de poder aprender de ti. Te amo mi vida, sigue brillando y construyendo con amor. Tu luz ilumina el mundo", le escribió la actriz.

La relación entre Maite y Andrés Tovar marcha también que ya se ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que la pareja tenga un hijo, incluso se llegó a hablar de un supuesto embarazo de la actriz, información que tuvo que salir a desmentir Carolina Palomo, su representante: "Esta información es totalmente falsa. Los comentarios son malintencionados. Maite está inmersa en la filmación de la serie Triada, ¿cómo va a estar embarazada?", puntualizó la mánager en entrevista para People en Español. Además de este desmentido, su oficina envió un comunicado de prensa: "A través de este medio informamos que las recientes notas que están circulando sobre el embarazo de la actriz, Maite Perroni, son totalmente falsas. Maite Perroni se encuentra inmersa en su trabajo", se lee en el documento.

¿Qué ha dicho Maite sobre la maternidad?

En el pasado, la actriz ya había hablado sobre la maternidad, sobre todo, porque desde que comenzó con Andrés Tovar, se ha especulado en más de una ocasión sobre este tema: "Bueno, es una noticia que, el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartir con todos ustedes, porque es una bendición y cuando eso suceda yo voy a estar feliz de poder decirlo. Una vez más, es una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad y bueno, a estos nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz", explicó el año pasado en conferencia de prensa.