A 14 años del éxito de ‘Las tontas no van al cielo’, Jacky Bracamontes y Jaime Camil se reencuentran Los actores coincidieron en el Up Front de la NBC donde se presentaron los proyectos que se estrenarán este año

Fue en 2021 cuando, poco tiempo después de que comenzara la pandemia, Jacky Bracamontes decidió mudarse con su familia a Miami, ciudad que se ha convertido en su refugio y en el escenario ideal para su regreso a las telenovelas con La suerte de Loli, proyecto en el que hizo una participación especial y que marcó su ingreso de manera oficial a Telemundo, empresa para la que labora actualmente. En ese sentido, como parte del elenco de la televisora, Jacky viajó a Nueva York para ser testigo del Upfront de NBC donde presentó por todo lo alto los proyectos que se estrenarán en la pantalla de Telemundo este 2022. Entre las apuestas más fuertes destaca El Rey, la bioserie de Don Vicente Fernández, protagonizada por Jaime Camil, un viejo amigo de Jacky y con quien, en 2008, protagonizó el éxito de Las tontas no van al cielo.

A más de 14 años de aquella telenovela en la que la pareja de Jacky y Jaime Camil causó sensación entre el público por el tono cómico de la trama donde, la actriz daba vida a Candy y el actor a Santiago a quien, el personaje de Jacky llamaba doctor plástico. Fue a través de su cuenta de Instagram que la presentadora compartió detalles de su encuentro con su ex compañero con quien, desde aquel entonces, ha tenido una gran química: “Cómo me hace reír Jaime, desde aquel entonces”, comentó la tapatía durante un video que compartió en Facebook en el que dio a conocer varios detalles de su estancia en Nueva York: “Miren a quién me encontré, ¡Santiago!, estaba perdido, pero encontré a Santiago”, se le escucha decir al inicio del video.

Jacky y Jaime coincidieron a su paso por la alfombra roja en la que ella desfiló con un espectacular diseño de su paisano, Benito Santos. Durante este reencuentro, Bracamontes aprovechó para desearle lo mejor al actor quien está por estrenar uno de los proyectos más importantes de Telemundo este año: El Rey, la serie biográfica, autorizada por la familia Fernández, en la que da vida al Charro de Huentitán: “Me encontré al doctor plástico Jaime Camil que, no andaba muerto, andaba de parranda. Suerte en tu nuevo proyecto El Rey, seguro será un éxito. ¡Felicidades!”, escribió la presentadora en su feed de Instagram al lado de una imagen al lado de Jaime Camil.

Para deleite de los fanáticos de Las tontas no van al cielo, Jacky y Jaime recordaron un poco de sus personajes: “Candy se le puede ocurrir cualquier cosa, prepárate. ¿Te había olvidado de mí Santiago?”, preguntó Jacky a Jaime quien respondió con un: “Nunca, jamás”. Gran parte del éxito que tuvo esta telenovela, transmitida en 2008 fue la naturalidad que los protagonistas el imprimieron a la historia, así lo reveló Jacky Bracamontes, en entrevista con Televisa Espectáculos, hace más de una década, donde admitió que su personaje tenía muchos rasgos de ella: “Mi risa se la presté a Candy, todo mundo que me conoce me dice: ‘Te reíste cómo tú te ríes'. Es parte de la naturalidad de la telenovela. Yo le meto muchas cosas de Jacky de cómo habló de cómo actúo, de palabras que digo, de mi risa y del amor al futbol”, explicó.

De Nueva York a Europa

Desde su ingreso a Telemundo, Jacky se ha convertido en una de sus conductoras estrellas de la televisora, por esta razón, a pesar de su trabajo en casa siendo mamá de 5 niñas, no para y luego de terminar con el evento en Nueva York, Jacky corrió al aeropuerto para continuar trabajando: “Tengo que volar a Europa, voy a trabajar por allá, en Hamburgo, nunca he ido, así que está padre. La verdad que quedé impactada con el Upfront de NBC y de Telemundo, el ver lo qué es nuestra empresa y el orgullo de pertenecer a una empresa que es parte de NBC, muchas felicidades a Telemundo por los proyectos que vienen seguro serán un éxito. Me encantó ver a Rafa Amaya, Kate del Castillo, Jaime Camil, reencontrarme con ese doctor plástico”, comentó sobre el evento en la Gran Manzana.