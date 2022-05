Con un doble festejo, Camila Sodi celebra sus 36 años

Rodeada de familia, amigos y compañeros de trabajo, este 14 de mayo, Camila Sodi celebró su cumpleaños número 36, una fecha de la que compartió varios detalles de cómo la pasó. Más feliz que nunca, la cumpleañera se dejó consentir desde horas antes de su cumpleaños con el pre festejo cobijada por sus compañeros de trabajo: “Pre cumpleaños filmando rodeada de gente hermosa”, escribió Camila como descripción de un álbum de fotos en la que se le ve soplando la velita del pastel que le llevó la actriz Valeria Vera, con quien comparte créditos en esta película. La protagonista de Rubí generó revuelo con esta publicación que varios de sus amigos, como Luis Ernesto Franco, utilizaron para desearle un feliz cumpleaños.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus historias en Instagram, la actriz compartió más detalles de cómo celebró su cumpleaños: “Luego se festejó con mis amigues”, escribió la actriz quien compartió varias fotos de la fiesta que disfrutó en un hotel de la Ciudad de México, donde sopló las velitas de su segundo pastel. Con una imagen del momento en el que sus invitados le están cantando Las Mañanitas, Camila escribió: “Gracias a Dios por toda la gente hermosa que tengo en mi vida, cada uno de ustedes, los que estaban en presencia y los que no pudieron venir, pero están siempre en mi corazón. Gracias por amarme”, se lee sobre esta imagen en la que aparece muy emocionada observando las luces de su pastel.

VER GALERÍA

Camila Sodi celebra su cumpleaños en medio de un gran momento en su carrera, luego de que, en abril pasado, anunciara por todo lo alto en inicio de las grabaciones de Cualquier Parecido, una serie producida por VIS, en la que dará vida a Carlota, la protagonista: “Con toda la emoción que cabe en mi ser les comparto”, escribió hace un par de semanas la actriz en sus redes sociales. Además de este protagónico, Camila tiene poco que regresó a México después de varios meses en España filmando una película. Aprovechando su estancia en Europa, la actriz disfrutó de un divertido viaje a la nieve con sus hijos y otro a París, una de las ciudades preferidas de la mexicana.

Camila, más sincera que nunca

Desde que inició su carrera como actriz, Camila Sodi ha sido muy cuidadosa a la hora de compartir detalles de su vida personal con la prensa; sin embargo, durante la pandemia, apareció en el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos, donde abrió su corazón y, como nunca habló de cómo fue crecer con la atención mediática: “Crecí, de alguna manera, protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaban al acecho, tengo notas desde chiquitita, casi de la edad de mi hijo, 12, 13 años, acosándome, poniendo cosas horrible. Entonces hay de dos o te creas una capa o te pasa en la edad de la rebeldía, que es lo que me pasó a mí. Para mí siempre fue muy importante decir: ‘Yo nunca voy a cambiar quien soy, porque me obligan’, se me hacía una traición a mi ser. No tuve de otra más que proteger mi esencia todo el tiempo”.

VER GALERÍA

Durante esta sincera charla con Aislinn, Camila habló como nunca de uno de los momentos más complicados de su vida que fue retomar la actuación después de varios años alejada de la pantalla chica: “Dejé mi carrera 6 años, no trabajé nada 6 años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y nadie me va a regresar los primeros 6 años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos. Regresé a México y ya no conocía a nadie, la industria cambió. Me dio una angustia total yo pensaba: ‘Tengo dos hijos y tengo exactamente, yo creo que tenía 100 dólares en el banco’. Empecé a hacer castings, contraté una nana, fue una época de mucho caos y mucho aprendizaje, muy dual, muy oscura, pero con mucha luz. Me dediqué a trabajar sin parar”, recordó Camila sobre la época que vivió tras el divorcio con Diego Luna.