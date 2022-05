Angelique Boyer: 'Cada día estoy más convencida de que es probable que yo no tenga hijos' La actriz aseguró que sigue habiendo mucho juicio sobre este tipo de posturas

Segura de sus decisiones, Angelique Boyer disfruta de su presente no solo motivada por el éxito profesional, sino también porque en lo personal vive plena su relación sentimental con Sebastián Rulli. Es precisamente este aspecto de su vida en el que ha logrado replantear su manera de pensar, por lo que hoy más que nunca tiene una firme opinión sobre la maternidad. Mientras tanto, la protagonista de melodramas como Teresa habla sin filtros sobre sus planes, orgullosa de que ella y su galán puedan seguir escribiendo las páginas de una historia de amor en la que además cuentan con el respaldo de sus familias, a quienes recientemente visitaron al realizar una escapada por Europa.

Con la transparencia que la caracteriza, Angelique confesó que la idea de convertirse en madre es un aspecto cada vez más lejano, siendo muy puntual al expresarlo. “La verdad estoy cada día más convencida de que es probable que yo no tenga hijos…”, comentó la actriz durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. En ese espacio, también habló de la reacción que muchos suelen tener ante este tipo de decisiones. “Estamos viviendo épocas muy diferentes, sin embargo sigue habiendo mucho juicio, pero la verdad es que es algo que a nadie le importa…”, explicó la intérprete sin ahondar en más detalles. Lo cierto es que tanto ella como Sebastián viven su romance enfocados en el día a día, emprendiendo nuevos retos y dándose el tiempo para su vida en pareja.

Anteriormente, Angelique también expresó su admiración por todas aquellas mujeres que han decidido convertirse en madres, reconociendo la labor que implica esta faceta. “Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres, las mujeres a lo que se dediquen, que además tienen que llegar a casa a atender a sus hijos, mis respetos…”, dijo en marzo de 2021 en una charla concedida al medio Mamás Latinas.

A propósito de estos temas, Angelique también ha dado respuesta a quienes han querido saber qué piensa del matrimonio y si entre sus planes está la idea de casarse algún día con Sebastián. “¿Cómo te gustaría a ti, Angelique, que te propusiera matrimonio?”, le preguntó la periodista Lourdes Stephen a Boyer en abril de 2020, quien luego de reflexionar unos segundos, dijo sincera: “Pues yo creo que… mejor que no me lo pida. Creo que el anillo no es algo que le dé más valor a esto o que nos haga más comprometidos en lo que hemos acordado…”, añadió la intérprete, poniendo en alto los acuerdos a los que ha llegado con su guapo novio, con quien lleva poco más de 7 años de relación sentimental.

El reencuentro con sus familias

Si algo tiene feliz a Angelique es el hecho de protagonizar inolvidables aventuras junto a su galán, como la reciente escapada que ambos realizaron por Europa, la cual tuvo un importante motivo para ambos. “Gracias a Dios pudimos hacerlo, llevábamos muchos años de no salir juntos de viaje y a ver a nuestras familias. Qué te digo, enriquecedor para el alma, retroalimentarnos al cien…”, dijo la estrella durante la charla. Recordemos que a finales de abril la pareja se dejó ver muy enamorada desde la ciudad de París, gritando su amor a través de las postales que el galán argentino publicó en sus redes.

