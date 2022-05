Karla Souza sobre su retiro mediático: ‘Me lastimaron mucho, fue muy doloroso’ Reconoció que no fue fácil lidiar con la atención de los medios tras dar su testimonio sobre el acoso que sufrió

Convertida en una de las actrices mexicanas más destacadas en Hollywood, Karla Souza reconoció que desde hace unos años ha preferido mantener los detalles de su vida privada alejados del ojo público, aunque en redes sociales sí ha compartido en varias ocasiones imágenes de la linda familia que formó con su esposo, Marshall Trenkman, padre de sus dos hijos: Gianna y Luka. Sin embargo, hubo un episodio en su carrera que la llenó de aprendizaje y por el que decidió retirarse de la vida pública para disfrutar alejada del escrutinio, aunque en todos estos años no ha parado de trabajar y de acumular éxitos en su carrera.

Durante su reciente visita a Madrid, con motivo de los Premios Platino, la actriz de Nosotros los Nobles concedió una sincera entrevista a Linet Puente, para el programa Ventaneando, donde habló por primera ocasión de su decisión de mantener su vida privada al margen de la pública: “Yo seguí trabajando y quizás mediáticamente me retiré, porque bien sabemos lo duro que es estar en el ojo del huracán”, confesó. Fue en 2018, cuando la actriz confesó en entrevista con Carmen Aristegui que sufrió acoso sexual por parte de un director a inicios de su carrera: “Es una persona muy carismática, que le va muy bien en la carrera y le va muy bien en su trabajo; sin embargo, yo llego a este a este set que es en una locación y de casualidad me llevan a un hotel, el elenco se está quedando en otro hotel y yo pregunto, ¿quién más está aquí en este hotel?, me dicen: ‘Nada más tú y el director’”, fueron palabras que la actriz eligió para compartir su testimonio.

A partir de entonces, la actriz comenzó a recibir mucha atención mediática justo cuando esperaba el nacimiento de su primogénita. Esta situación, según confesó, la orilló a tomas una decisión que la hizo tener muchas lecciones: “Tú me dices: ‘Te desapareciste’, sí, fue una decisión propia que tomé de alejarme, porque me lastimaron mucho, fue muy doloroso para mí vivir esa época, de la forma en la que hablaban del tema y es algo que aprendí y lo agradezco, porque aprendí mucho”. Karla reconoció que aunque fue un episodio de su carrera muy incómodo, tiene un significado muy especial para ella: “Es un aprendizaje muy fuerte seguir adelante y ver las mujeres que llegaron a mí a agradecerme y a contarme cómo había yo ayudado al haber yo compartido, fue lo que yo me pongo en el corazón y con eso es por lo que lo hice”.

Aunque lidiar con el escrutinio público fue muy complicado, también destacó la otra parte de la situación, la respuesta de las personas a las que tocó con su mensaje: “Que llegara una niña de 12 años a llorarme con su mamá a decirme que gracias a que yo hablé ella logró hablar y compartirle a su familia lo que estaba viviendo”, contó. La actriz también confesó cómo hizo para que la cantidad de información que se generó en torno a su denuncia no la afectara: “El tema de apoyar a la mujer y a la equidad es un tema que a mí siempre me ha apasionado y siempre va a ser una de mis prioridades. Para mí la terapia ha sido muy importante y también apagar el celular”, explicó. Por último, Souza habló de lo más importante en su vida, sus hijos: “Soy mamá de dos niños preciosos, mi hija tiene cuatro, mi hijo tiene dos. Este año es un año muy emocionante, porque justo son tres proyectos que tengo, que salen en cine”, dijo.

Su familia, el gran refugio de Karla

Mientras lidiaba con las consecuencias que trajo consigo ser víctima de abuso sexual, Karla Souza siguió adelante con su vida y en 2014 se casó con Marshall Trenckmann en una boda realizada en el Hotel Hacienda Vista Hermosa, en Tequesquitengo. Dos años después, en abril de 2018, la pareja debutó como papás con la llegada de Gianna, después de un tiempo alejada en redes sociales, en 2020 reapareció en redes sociales para dar a conocer que estaba en la dulce espera de su segundo hijo, Luka quien nació en junio de ese año. Para Karla la maternidad ha venido a darle un tierno giro a su vida, papel que no le ha impedido continuar cosechando éxitos televisivos en Estados Unidos.