Con un nuevo posado familiar, Claudia Álvarez deja ver lo mucho que han crecido sus mellizos

Hace casi cuatro meses, Claudia Álvarez y Billy Rovzar dieron la bienvenida a sus mellizos, Clío y Billy, felices de hacer crecer la familia y, por supuesto, de darle un par de hermanitos a su primogénita, la pequeña Kira. Desde entonces, la actriz ha compartido algunos vistazos de la convivencia con sus hijos en casa, por lo que esta pasada celebración del Día de las Madres la intérprete dio otra sorpresa a sus seguidores. Lo que más llamó la atención fue sin duda lo mucho que han crecido los bebés, protagonistas de algunos posados que han sido la sensación entre los fans de la pareja. Mientras tanto, la estrella de melodramas como Vencer el Desamor disfruta plena de este instante, enfocada de lleno en su faceta como mamá.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Claudia presumió un álbum fotográfico junto a sus tres hijos. En las postales se le puede ver sonriente jugando con Kira mientras carga a sus bebés. El momento fue tan inspirador para ella que acompañó las fotos con un mensaje, en el que expresó lo mucho que la emociona asumir su rol de mamá y la manera en que esta circunstancia le permite conocerse desde otros ángulos. “¡Yo materno! Me gusta, hace que saque lo mejor de mí, me cuestiona, me duele, me ilusiona, me saca de mi zona, me destruye y construye, me responsabiliza, me hace crecer…”, escribió Álvarez al pie de las fotografías que han acumulado más de 100 mil “me gusta”.

A pesar del corto tiempo desde el nacimiento de Clío y Billy, es evidente lo grandes que ya están los niños, por lo que en menos de lo esperado se convertirán en los compañeros de juegos de Kira, quien con el paso de los días logra adaptarse a la nueva dinámica familiar. Y claro, ser testigo y parte de este acontecimiento es para Claudia una experiencia que la ha transformado de raíz, por lo que ha sido clara al hablar cómo influye en ella asumir su papel como mamá. “Pero lo más importante es que ha hecho que mi corazón crezca y sienta en lo más profundo lo que es el amor”, escribió la estrella, orgullosa del equilibrio que rige su vida en estos momentos en los que ella y Billy siguen conquistando uno a uno sus sueños como pareja.

La importante lección como mamá

A lo largo de estos meses, Claudia también ha dado detalles de los valiosos aprendizajes de su papel como mamá de tres, haciendo énfasis en aquello que le ha permitido alcanzar el equilibrio. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer o quería ver la tele o quería hacer algo, era como: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá, sentía eso, error…”, confesó en una charla con sus fans a través de las redes sociales.

En otro momento, Claudia también contó cómo ha sido para Kira el hecho de adaptarse a la presencia de sus hermanitos en casa. “Nos dividimos como en 20, luego con Kira que también es importante darle su espacio, para que se vaya integrando los con babys, porque para ella no ha sido fácil, bueno yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles?, pero celos, normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello, ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo”, confesó la actriz a sus seguidores.

