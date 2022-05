El sentido mensaje de Atala Sarmiento al hablar de una situación sensible en su vida La periodista se sinceró sobre las pérdidas que enfrentó en el pasado y de cómo logró salir adelante

Sensible, Atala Sarmiento compartió con sus seguidores uno de sus mensajes más personales, honrando a todas esas mujeres que, como ella, han enfrentado circunstancias difíciles en relación con la maternidad. Tras pasar página de esos instantes complejos, la conductora de televisión permanece enfocada en su presente, por lo que este Día de las Madres envió una conmovedora felicitación, palabras de fortaleza en las que expone la importante lección aprendida a partir de sus dolorosas pérdidas. Del mismo modo, reiteró el enorme cariño que tiene por su esposo, David Ródenas, quien ha sido su mayor apoyo a lo largo de estos años, en los que su vida ha dado giros determinantes.

Con la transparencia que la caracteriza, Atala expuso su testimonio, poniendo en alto la fortaleza y valentía con la que muchas mujeres en su situación han logrado salir adelante. “Hoy se celebra el Día de las Madres en México. Particularmente quiero felicitar a todas aquellas mujeres que han sido madres invisibles, de brazos vacíos -como yo- un sinnúmero de veces. Reconozco la valentía y el coraje de intentarlo todo y cuantas veces fuera necesario, sin importar el dolor de las pérdidas, el recorrer ese larguísimo camino en silencio, la frustración y las subidas y bajadas constantes de ánimo…”, escribió la periodista de espectáculos en las primeras líneas de su publicación. “Enaltezco la fortaleza con la que han enfrentado no solo todo el proceso, sino las 'normas' escritas por una sociedad que nos presiona e invisibiliza…”.

Atala también habló del sentimiento que la invade tras esas pérdidas, asumiendo con madurez ese instante de su vida que le ha dejado valiosas reflexiones. Por esa razón, hizo una mención especial a sus hijos, segura de que la acompañarán por el resto de su vida. “Agradezco a todos y cada uno de mis hijos que, por muy cortas que hayan sido sus vidas, me hicieron sentir el amor más grande e incondicional que puede existir, aún sin haberles visto la cara o arroparlos en mis brazos. Les agradezco que nos dimos vida recíprocamente por unas semanas o pocos meses. Les di todo mi cuerpo y mi amor en plenitud para que se convirtieran en mis ángeles eternos…”, dijo.

Más allá de las circunstancias por las que ha atravesado, Atala mira de manera distinta el festejo por el Día de las Madres, una oportunidad para brindar amor a las mujeres más especiales en su vida. “Quiero felicitar a todas esas mujeres que hoy, al igual que yo, han decidido replantearse, darse otra forma y celebrar en este día a sus madres, amigas, hermanas, sin pesadumbre alguna, pero sí con abrazos y sonrisas. Y también a todas esas mujeres que han elegido no ser madres, porque la maternidad no tendría que ser solamente cuestión de biología, sino algo que va mucho más allá…”, afirmó.

Una dedicatoria a su esposo

Para la periodista, recorrer este camino no habría sido igual sin el apoyo de su esposo, David Ródenas, a quien dedicó unas líneas para reconocer la importancia de tenerlo en su vida, un lazo afectivo que se fortalece con el paso de los años. “Agradezco a mi guapo que no soltó nunca mi mano en este camino y que fue mi columna vertebral. Que se ilusionó y lloró conmigo todas esas veces, pero que fue mi centro y tuvo siempre la cabeza bien puesta. ¡Feliz Día de las madres a todas! Las visibles, las invisibles, las que no han querido serlo”, finalizó la conductora de televisión, que ilustró sus palabras con una fotografía en la que aparece junto a su marido, con quien radica desde hace algunos años en España.

