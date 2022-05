El Potrillo comparte las imágenes más entrañables de su reencuentro con su mamá

En los últimos meses, Alejandro Fernández no ha parado de trabajar; sin embargo, tiene muy claro que su prioridad es su familia, por esta razón, no dejó pasar desapercibido el Día de las Madres y tras su presentación en Yucatán, el pasado fin de semana, el cantante viajó a Guadalajara para festejar junto a Doña Cuquita Abarca, su mamá. Tras el sensible fallecimiento de Don Vicente Fernández, en diciembre pasado, la familia Fernández se ha volcado en amor hacia la viuda del cantante quien, este 10 de mayo, tuvo la dicha de compartir con sus tres hijos: Vicente, Gerardo y Alejandro quienes se reunieron para consentirla: “Estoy convencido que cuando los pensamientos de una madre están en nuestro corazón, nunca, jamás, estaremos lejos de casa”, se escucha decir al cantante en un videoclip que le dedicó a su mamá en Instagram.

Feliz de poder reencontrarse con Cuquita, luego de semanas de trabajo, Alejandro posteó un álbum de fotos del festejo de su mamá, fecha que él aprovechó para llenarla de besos. En las imágenes destaca el semblante de su mamá quien hizo evidente lo plena que la hace compartir con sus tres hijos. Como pocas veces, El Potrillo aprovechó este post para publicar una foto al lado de su hermano Gerardo junto a quien no lo habíamos visto desde el último adiós de El Charro de Huentitán, realizado en el Rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco, región que vio nacer a Don Vicente Fernández. Además de su foto con su hermano y su mamá, el cantante también agregó una en la que aparece su novia, Karla Laveaga al lado de Doña Cuquita y Gerardo, en la que los cuatro aparecen muy sonrientes.

Para Alejandro Fernández era muy importante hacerle sentir a su mamá su amor en este Día de las madres, el primero que Doña Cuquita pasa sin la compañía de El Charro de Huentitán, por esta razón, sus hijos cerraron filas para consentirla. A través de Instagram, su primogénito, Vicente Jr también compartió varias fotos de la reunión que tuvo con su mamá. Aunque ninguno de los hermanos Fernández subió imágenes de los tres, se sabe que todos acudieron a celebrar a doña Cuquita a el Rancho de los Tres Potrillos, sitio del que no se despega, debido que es ahí donde descansan los restos de su famoso esposo.

El Potrillo y su mamá, más unidos que nunca

Desde hace varios meses Alejandro no posaba al lado de su mamá, fue el pasado14 de febrero cuando Doña Cuquita sorprendió a su hijo en una de sus presentaciones: “Una visita muy grata e inesperada. ¡Te amo mami! Un día a la vez. Ánimo”, escribió El Potrillo como descripción de un álbum de imágenes donde se le ve junto a su mamá vocalizando para salir al escenario. Recordemos que durante el último adiós a Don Vicente Fernández, Alejandro regaló un momento muy entrañable cuando Doña Cuquita se paró a hacer guardia de honor al féretro de su esposo, mientras los asistentes le mostraban su apoyo. Conmovido por ver el enorme amor que su mamá le sigue profesando al Charro de Huentitán, El Potrillo se paró y entonó el tema Amor de los dos.

Visiblemente emocionada, Doña Cuquita escuchó atenta el éxito de su marido, ahora en voz de su hijo quien, desde que El Charro de Huentitán se encontraba hospitalizado se ha encargado de rendirle homenaje a su legado musical en cada una de sus presentaciones. El pasado 27 de diciembre, solo un par de semanas después de la muerte del cantante, él y su esposa cumplirían 58 años de matrimonio, fecha que Alejandro celebró con una entrañable foto con sus padres y sus hijos menores: Álex, Camila y América: “Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amo jefes”, escribió como descripción de esta instantánea.