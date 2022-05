Con un emotivo mensaje, Vanessa Guzmán presenta a su novio

Más allá de sus logros profesionales, tanto en el fisicoculturismo como en la actuación, Vanessa Guzmán disfruta de un entorno personal del que se siente orgullosa, y en el que la compañía de una pareja también ha sido primordial. Como no había ocurrido, la intérprete hizo pública la ilusión que vive en estos momentos al presentar a su novio, de nombre Carlos, y a quien dedicó un mensaje por la celebración de su cumpleaños. Así, los motivos para sentirse feliz parecen inagotables en la vida de la actriz, quien a la par permanece cercana a su familia entregada de lleno a su nueva faceta, la de abuela, como lo ha dejado saber a lo largo de estos meses de constantes cambios.

La cercanía con sus fanáticos es tal, que Vanessa recurrió a sus redes sociales para celebrar el especial día, publicando un collage de fotos con diversos instantes de su convivencia junto a su pareja, con quien además comparte su gusto por el deporte. Sin más, la estrella le escribió una felicitación, en la cual queda implícito el cariño que tiene por él. “Felicidades a la persona que me ha traído felicidad, amor y compañía. Gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras…”, dijo en las primeras líneas, destacando así la complicidad que existe entre ambos. “Sin tu apoyo, comprensión y respeto, nada sería posible”, agregó la estrella de telenovelas, que había mantenido este aspecto de su vida bajo total discreción.

Vanessa expuso en su dedicatoria la enorme emoción que le provoca compartir este momento de su vida con Carlos, deseándole lo mejor en su nueva vuelta al sol. “Te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que llueva felicidad en ti este día y siempre. Te amo @carlosrmaartinez”, finalizó Guzmán. Por supuesto, su novio no tardó en reaccionar a este detalle, respondiendo con un comentario que hizo evidente el fuerte sentimiento que los une. “Qué hermosas palabras. Gracias a ti por todo. Te amo”. Así mismo, los fanáticos de la actriz, así como algunos de sus amigos del medio del espectáculo, le enviaron los mejores deseos por este instante en el que todo resulta favorable para ella.

Aunque Vanessa no dio más detalles de su relación con Carlos, él ha compartido en su perfil de Instagram fotografías junto a la intérprete, como ocurrió el pasado San Valentín, día en el que ambos disfrutaron enteramente enamorados de esta especial fecha en el calendario. De igual manera, él también le deseó feliz cumpleaños a su novia el pasado 19 de abril, dedicándole unas líneas. “Feliz cumpleaños a esta mujer increíble. Gracias por todo lo que haces. Te amo”, dijo él al pie de la postal en la que aparecen ambos en una escapada al aire libre en compañía de otras dos personas. Y claro, la ex reina de belleza tampoco tardó en responder a su galán. “Muchas gracias. Tú me permites volar, me permites ser, me das felicidad. Te amo”, agregó.

Vanessa cumple sus sueños

En días pasados, y al hablar de las razones por las cuales se mantuvo alejada de la actuación, Vanessa se sinceró sobre las condiciones que prevalecen en su presente, un periodo de estabilidad en el que su mayor satisfacción es dedicarse a lo que más ama, contando con el apoyo de su familia y de su pareja. “Estoy haciendo todo lo que he deseado, me estoy dando esa oportunidad de vida para poder compartirla, disfrutarla, que mis hijos hoy por hoy que tengo el apoyo absoluto de mi pareja, mi familia. Yo no hubiera podido hacer nada de esto tiempo atrás, hoy lo estoy logrando y lo estoy haciendo porque tengo un entorno que me protege, que me cuida, que me alienta, que me empuja, que impulsa, que no me jala hacia abajo, que no me tumba, y eso para mí es lo más valioso…”, dijo en una charla concedida al programa televisivo De Primera Mano.

