Mauricio Ochmann a sus exesposas, Aislinn Derbez y María José: ‘Son un ejemplo de amor’

La familia es lo más importante para Mauricio Ochmann, quien disfruta cada día brindando amor y cuidados a sus hijas, Kailani, a quien procreó junto a Aislinn Derbez, así como a Lorenza, su primogénita, a la que tuvo durante su relación con María José del Valle. Es tanto el aprecio que el actor tiene por sus exesposas, que les ha dedicado un emotivo mensaje por el Día de las Madres, reconociendo así su labor en esta faceta. Para el galán de cine y televisión, mantener la armonía con las mamás de sus hijas ha sido esencial, algo que ha podido lograr gracias a la madurez con la que ambas partes se han dirigido, más allá de las diferencias que detonaron tales rompimientos, un aspecto al que incluso se ha referido en ocasiones anteriores.

Tan cercano como siempre a sus fans, Mauricio hizo pública su dedicatoria a través de las redes sociales, orgulloso de que sus hijas sean afortunadas de tener a las mejores mamás, dos mujeres que él mismo describe a partir de sus cualidades. “Qué fortuna que mis hijas tengan a estas maravillosas mujeres como mamás, @aislinnderbez y @majo_dvp…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la primera quizá en la que se refiere a sus dos exesposas al mismo tiempo. Recordemos que Ochmann suele ser muy reservado con los aspectos de su vida personal, aunque en ocasiones como esta, el actor suele ser muy abierto pues para él demostrar el afecto a los suyos es imprescindible.

Para hacer más emotivo este detalle, el protagonista de El Chema ilustró sus palabras con un collage en el que aparecen, de lado izquierdo, Aislinn y Kailani, mientras que en el extremo derecho María José junto a Lorenza, haciendo evidente lo mucho que sus hijas heredaron la belleza de sus mamás. “¡Son un ejemplo de amor, dedicación y contención! Las amo y las admiro profundamente”, dijo el intérprete al final de su dedicatoria. La reacción de sus seguidores fue inmediata, entre ellos la de varios famosos como Michelle Renaud, Maite Perroni, Adrián Uribe, entre otros. Lo cierto es que el “me gusta” de Aislinn no pasó desapercibido, quien de esta manera expresó su agradecimiento al papá de su hija por este mensaje.

En días pasados, el actor asistió a un evento público, tomándose el tiempo para conversar con los reporteros. En ese espacio, y al preguntarle sobre cómo celebraría el 10 de mayo con sus exesposas, dijo: “Con las dos mamás de mis hijas, vamos a ver qué tienen planeado, ahora sí que ellas son las que dicen…”, explicó, aunque sin ahondar en más detalles. Eso sí habló de la estabilidad familiar que rige su vida en estos instantes, en que la convivencia con sus hijas es lo más importante. “Pero bien, muy contento, disfrutando mucho a mis hijas y disfrutando mucho a las mamás de mis hijas…”, aseguró el actor, que a la par sigue sumando éxitos profesionales.

Su pasión por ser papá

En otro momento, Mauricio habló de lo feliz que se siente al desempeñarse como papá, un ámbito que lo ilusionó siendo muy joven, por lo que cuando hizo realidad este deseo, dando la bienvenida a su hija Lorenza, se dio la oportunidad de aprender todo lo que fuera posible. “Siempre he sido muy niñero, desde chavo. La verdad es que para mí convertirme en papá nada más me vino a convertirme en mejor ser humano, en crecer, a conocerme más. Mi hija Lorenza es mi gran maestra porque yo aprendí a ser papá con ella. Ya la chiquita ya me agarró más madurito, más consciente, más papá…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol.

