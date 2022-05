Horacio Pancheri y cómo vivió su difícil separación

La vida sentimental de Horacio Pancheri ha dado giros significativos a través de los años. Si bien hoy se encuentra plenamente enamorado de su novia, Isa Valero, el actor reconoce que en el pasado atravesó por algunas dificultades en temas del corazón, como ocurrió en el periodo en el que sostuvo una relación con Paulina Goto, de quien se separó en 2018. Sincero, el actor habló en una reciente entrevista de cómo enfrentó los aspectos emocionales a raíz de aquella sonada ruptura, tomando la decisión de trabajar en sí mismo para poner todo en orden, algo que con el tiempo le ha redituado grandes mejoras en lo personal. De esta manera, el argentino logró salir adelante, asumiendo con la actitud más positiva la serie de cambios que decidió implementar.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Horacio recordó cómo fue que el éxito tras protagonizar su primer melodrama propició cambios repentinos en su contexto, lo cual se hizo visible de manera inmediata en sus redes sociales, una etapa que vivió de la mano de su ex, Paulina, por quien dice tener especial cariño. “Me acuerdo que la primera novela con Pau (Goto) Un Camino Hacia el Destino, que la quiero muchísimo a esa niña, pasé de tener 5 mil seguidores a un millón de seguidores…”, comentó, asegurando que al inicio volverse un personaje mediático fue muy duro, circunstancia que le cambió la vida de un día para otro. “Uno cuando abre sus puertas en las redes sociales, pues también la gente se toma esas atribuciones de poder comentar lo que sea… cuando me separo ahí arrancan los ataques…”, aseguró.

Al ahondar en sus declaraciones, Horacio fue sincero al expresar cómo la ruptura con Paulina desencadenó en él un cúmulo de reflexiones, reconociendo que había un aspecto personal importante que de alguna manera debía atender. “Terminando con Pau Goto dije: ‘Pues acá hay un problema mío con las mujeres, hay que trabajarlo’…”, confesó durante la conversación, explicando de qué forma pudo poner en marcha varias estrategias que con el tiempo lograron ayudarle a mejorar. “Y yo empecé a irme por ese lado de las meditaciones, la terapia, y descubrí muchas cosas muy lindas...”, dijo el argentino, quien ha logrado hallar un centro para continuar dando pasos firmes.

Tiempo después de transitar por esa búsqueda, y ya en la etapa de su relación con Marimar Vega, el intérprete no se desapegó de esos hábitos que lo han hecho sentirse mejor, pues asegura que su ex también lo encaminó hacia otra disciplina. "Con María empecé a hacer yoga. Eso me daba mucha paz, el hecho de no engancharme con los comentarios de la gente. Porque hay cosas lindas y también cosas feas, por lo menos quedarnos con las cosas lindas que hay…”, explicó, al referirse al impacto que llegan a tener las redes sociales en la vida de cualquier persona pública, como es su caso.

El fin de sus relaciones pasadas

En ese mismo espacio, Horacio Pancheri abrió su corazón y reveló el motivo que desencadenó sus anteriores rupturas amorosas, una situación emocional que ha trabajado, logrando salir adelante. “No me aguantaron. Nunca (fui infiel). Fui celoso, eso sí. Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia (lo de mis celos). Mis tres quiebres fueron por celos míos. Mis inseguridades. Son cosas que uno va trabajando…”, explicó el actor de 42 años con toda sinceridad. "Yo traía algo ahí con las mujeres que estoy trabajando (en terapia) y pobrecita Grettell, pobrecita Pau y Marimar. Y Carla Pasquini, obviamente, la madre de mi hijo…”, dijo.

