Sasha Sökol sobre el proceso legal en contra de Luis de Llano: ‘El día que denuncie se van a enterar’

A dos meses de haber alzado la voz y realizar una denuncia pública en contra de Luis de Llano por abuso, Sasha Sökol dio a conocer que todavía no ha realizado la querella ante la ley; sin embargo, reiteró que está preparándose para abrir un proceso legal en contra de quien fue su mánager durante muchos años. Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México donde sostuvo un breve encuentro con la prensa: “El día que denuncie se van a enterar”, comentó contundente cuando la cuestionaron sobre la demanda contra el productor musical. La exTimbiriche confirmó que ya las autoridades correspondientes ya se le acercaron para apoyarla con este tema: “Sí, sí me llegó (la invitación de la Procuraduría)”, dijo.

La cantante confió en que su testimonio pueda ayudar a otras personas que han atravesado por algo similar: “Ojalá que mujeres y hombres que hayan sido víctimas de abuso puedan, a través del apoyo de las autoridades y de las leyes levantar la voz y encontrar justicia, sobre todo”. Sasha aprovechó su encuentro con la prensa para hacer una reflexión sobre la relación que sostuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años de edad y él 39: “Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví, ¿estás de acuerdo?”, agregó.

Sasha dejó claro que alzó la voz para que este tipo de historias no se repitan: “Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es, es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que, en nombre de los niños y niñas que están siendo o han sido víctimas de abuso, yo les pido, con enorme cariño que elevemos el nivel de conversación. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo”, explicó la cantante.

También habló de la posibilidad de que se haga una serie sobre Timbiriche, un proyecto que espero no use este tema para lucrar: “Se ha hablado de eso desde hace muchos años, pero todavía no hay nada concreto ojala que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa, porque esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado, de la misma manera, ahora quieran lucrar, estamos hablando de algo que es muy grave y que le pudo haber pasado a alguno de sus familiares, piensen en cómo se sienten mis familiares con todo lo que está pasando, entonces, por favor”, comentó.

Mariana Garza le expresa todo su apoyo

En entrevista para Ventaneando, Mariana Garza, exintegrante de Timbiriche, le expresó su total apoyo a Sasha a quien llamó su hermana: “Es un tema muy doloroso, muy, respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas por su nombre. Ella vivió esta situación de una manera y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a como lo vivió y yo me quito el sombrero, hay cosas que no están bien y no se deben solapar, y lo que sucedió, en este caso, con ella está lleno de mucha gente que hoy habla del tema y estaba ahí, es muy raro, yo creo que eso se tiene que revisar y vamos a hacer, ahí sí me incluyo, vamos a hacer que esto que sucedió sea beneficioso para todos”, explicó Garza.