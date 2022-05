El tierno gesto que tuvo Toni Costa con Adamari López por el Día de las Madres

Después de hacer oficial su separación, Adamari López y Toni Costa siguen manteniendo una relación muy estrecha por el bien de su hija, Alaïa, en ese sentido, el bailarín siempre está al pendiente de cómo apoyarla y en ocasiones hasta de consentirla. Debido a que mañana hará su gran debut como concursante del reality La Casa de los Famosos, razón por la cual, antes de viajar a la Ciudad de México para cumplir con la cuarentena obligatoria de esta producción, el español se encargó de buscar, junto a su hija, el regalo ideal para Adamari en este Día de las madres, así lo dio a conocer Costa en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A pesar de que ya no son pareja, Adamari y Toni dan lecciones como papás, pues intentan seguir unidos como familia cuando se trata de cuestiones relacionadas con Amaïa: “Muy buenos días, aquí estoy preparando con Alaïa algo muy especial”, comentó el bailarín en un video en el que reveló que él ayudó a su hija elegir el obsequio para la conductora: “Vamos a ir a buscar esos detallitos para mami ¿Qué tienes pensado regalarle a mami para su día?”, le preguntó Toni a su hija quien, para este año, quiso darle a su mamá algo que ya tenía en casa, además de otros detallitos como una tarjeta y una bolsa para el regalo: “Podemos tener algo que nosotros tenemos, algo que tenemos iguales. También una tacita, una bolsita para poner: ‘¡Feliz día de las madres mamá! Te amo con todo mi corazón”, explicó Alaïa.

VER GALERÍA

Tras visitar la tienda donde Alaïa compró lo que necesitaba para su sorpresa, Ton ayudó a la niña a redactar un mensaje dedicado a famosa mamá: “Ya tenemos la tarjeta, ¿qué falta ahora? Ahora vamos a escribirle a mami la carta”, comentó Toni Costa quien guió a su hija: “¡Feliz día de la madre mami! Te amo con todo mi corazón”, escribió la niña detrás de la tarjeta que le compró. Toni continuó preguntándole qué más quería poner en la tarjeta: “¿Vas a decirle que quieres compartir con ella toda la vida?”, le dijo Toni Costa a su hija quien respondió con un: “Sí y contigo también, obvio”, una frase que conmovió al bailarín: “Dios mío, te amo cariño. Ponle quiero compartir contigo toda la vida, aunque no hace falta que se lo digas, eso va a ocurrir igualmente, toda la vida vamos a estar junto a ti”, le explicó el español a la niña.

La despedida de Alaïa

Como parte del obsequio, Alaïa hizo un dibujo en el que aparece ella y Adamari López: “Está bien contenta mami, mírala”, comentó Toni Costa quien finalizó diciendo: “Perfecto, espero que le guste”. Para Toni ingresar a La casa de los famosos representó un gran sacrificio pues, tuvo que despedirse de su hija quien, aseguró, sí verá el reality: “Es sin palabras, fue mucho abrazo, mucho beso y me dio un corazón que ella siempre usa. Me dijo: ‘Papi, este corazón, es para que sepas que tú corazón y el mío siempre estarán juntos. Claro, ella lo va a ver, porque quiere ver a papi”, comentó hace unos días en entrevista para el programa En casa con Telemundo.

VER GALERÍA

Durante esta conversación, Toni se conmovió hasta las lágrimas a la hora de hablar de su hija quien es lo más importante para él: “Mi hija es mi vida y ella lo sabe, todos los saben que he podido criarla junto con Adamari y ha sido un proceso precioso, ella va a ser mi fortaleza y por ella voy a ganar La casa de los famosos. Yo hablé con ella y le dije: ‘Papi jamás va a ser algo que te puedas avergonzar'”, contó. Sobre sus contrincantes en esta competencia, dijo: “Todos somos explosivos, pero yo lo que quiero es conocerlos. Soy pacífico, pero si me buscan, me encuentran”.