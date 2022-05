José Eduardo Derbez sobre el reality con su familia: 'Al único que le funcionó fue a mí'

Mucho se sabe del entorno personal de José Eduardo Derbez a raíz de las constantes revelaciones que él mismo disfruta compartir en diversos espacios de entrevistas y sus redes sociales. Por ende, gracias a su carácter desinhibido, la conexión y cercanía con su público también es notable. Sin embargo, confiesa que existe un antes y después en su vida tras su participación en el reality show de su familia, De Viaje con los Derbez, situación que repercutió de manera inevitable en el rumbo que tomó su carrera desde entonces. Con la transparencia que lo caracteriza, el actor habló de ese momento en el que él y sus seres queridos se mostraron ante las cámaras sin filtros, algo que para él no fue complicado como ocurrió con otros de los integrantes del clan.

José Eduardo sostuvo una charla en el podcast del conductor Pedro Prieto, quien a propósito del tema del reality le preguntó si creía que podría convertirse en uno de los Derbez más reconocidos. De inmediato, el actor confesó, como nunca antes, el efecto que tuvo en él ser parte de esa aventura televisiva. “Creo que de todos los miembros de la familia, el único al que realmente le funcionó De Viaje con los Derbez, al cien por ciento, -a todos nos funcionó-, pero al cien por ciento y para arriba… fue a mí…”, explicó seguro de sus palabras, revelando que siendo parte de este tipo de formatos se corre el riesgo de que una persona muestre los ángulos más íntimos, aunque nunca se arrepintió de haber tomado la decisión de ser parte del proyecto. “Siempre lo disfruté y creo que valió la pena, la gente me conoció de una forma muy diferente… Yo tengo una carrera antes y después de De Viaje con los Derbez, cien por ciento…”.

Al ahondar en los notables cambios a partir de su participación en el programa, José Eduardo reconoce que las oportunidades profesionales llegaron de un momento a otro, por lo que se entregó a disfrutar de ese periodo. “No sé qué fue, cuál fue la fórmula, no sé si fue que la gente me conoció al cien por ciento, pero fue un proyecto que a mí me impulsó muchísimo, tanto en seguidores como en fans, como en redes, como en proyectos, como en cine, como en series…”, dijo, para luego confesar que incluso tomó la decisión de redirigir sus planes gracias a las peticiones del público. “Obviamente yo cuando entré a De Viaje con los Derbez yo ya tenía una carrera, ya era un actor, yo ya tenía muchos proyectos, ya tenía teatro, ya había hecho muchas cosas. A partir de De Viaje con los Derbez es otra carrera, otra forma de ver las cosas y mi carrera cambió muchísimo más dirigido hacia la comedia…”, afirmó.

El intérprete además reconoció el valor que tiene la palabra del público, quien de alguna manera le ha permitido ubicar el camino que debe seguir, algo que lo tiene feliz. “Antes de De Viaje con los Derbez yo estaba muy necio en: ‘Yo nada más hago esto y no me voy a mover de aquí’… Gracias a Dios salió bien para mí, al público le gustó y le encanta, estoy donde quiero estar, estoy muy contento…”, dijo.

¿Cómo es dedicarse a lo mismo que sus hermanos?

En otro momento de la plática, José Eduardo contó cómo ha sido para él compartir la profesión con sus hermanos, descartando que exista algún tipo de competencia entre ellos, como muchos podrían imaginar. “De por si es difícil la carrera y ahora le sumas,- no competencia, porque jamás he visto a mis hermanos como competencia-, pero tus hermanos están en lo mismo, es complicado pero gracias a Dios los tres hemos sabido llevar nuestra carrera muy diferente, muy por etapas, no al mismo tiempo hemos tenido nuestros éxitos… cada uno ha tenido su momento, cada uno ha tenido su tiempo, cada uno ha tenido sus éxitos, su público, sus fans y nunca ha habido este roce…”, aseguró.

