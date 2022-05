Galilea Montijo, sincera sobre su reencuentro con Natalia Téllez en Netas Divinas

Feliz de asumir nuevos retos, Galilea Montijo se integró al elenco del programa televisivo Netas Divinas, en donde comparte la conducción con Paola Rojas, Daniela Magun, Consuelo Duval y Natalia Téllez. Así, la presentadora ha manifestado el entusiasmo con el que asume esta nueva etapa, dispuesta a abrirse con el público televidente sobre algunas de sus facetas más personales. A propósito de su llegada al set de Unicable, la tapatía habló de la convivencia que mantiene con Natalia, -con quien trabajó por más de dos años en el programa matutino Hoy-, dejando claro que entre las dos existe una grata amistad.

Directa como suele ser, Galilea recordó que cuando trabajaban juntas en el programa Hoy, ella fue de las que lamentó la salida de la también actriz. “La amo. La adoro, la extrañé muchísimo…”, dijo en entrevista para Unicable tras su reencuentro en este proyecto bajo la producción de Miguel Ángel Fox. En ese espacio, y para reiterar el cariño que le tiene, Montijo habló de cómo recibieron hace algunos años la noticia de salida de Natalia del matutino. “De hecho, cuando nos enteramos que se iba del programa Hoy nos do mucha tristeza. Yo le supliqué, le pedí que no se fuera, pero la entiendo y me da muchísimo gusto volver a coincidir con ella…”, afirmó.

Tras hacer esta importante aclaración, Galilea habló de cómo desempeñará su rol frente a las cámaras de este programa, pues es bien sabido que las conductoras suelen abordar algunos aspectos de su ámbito privado. “’Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? Al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo el otro día: ‘¿Tú cómo ves lo de Netas?’, porque estaba así como muy guardadito, le dije: ‘Yo estoy muy emocionada’…”, confesó, feliz de la respuesta de su marido: “Pues eso, se trata de que seas neta”, contó.

La presentación de Galilea en Netas Divinas

En días pasados, el público televidente recibió la sorpresa de la llegada de Galilea Montijo a Netas Divinas, por lo que en su primera emisión como parte de este equipo, expresó lo mucho que la emociona asumir esta oportunidad. “Es esta parte de decir, sí, estás con las amigas echando el café, el tequila, el vinito y platicar de lo que realmente piensas, sin tapujos… Con estas mujeres que les respeto y les admiro… pero a mí me emociona mucho esa parte…”, contó durante una de sus intervenciones. “Me emociona trabajar con mujeres fregonas, guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes colores, sabores, pero con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras. Vengo a sumar, a divertirme y a que el público también se divierta…”, dijo en otro instante.

En otro mensaje en redes, Galilea celebró con sus fanáticos esta nueva etapa, gras recibir una ola de buenos deseos y felicitaciones por este nuevo comienzo, el cual se suma a la lista de logros de la tapatía, quien recordó que en ese mismo foro de Unicable dio sus primeros pasos en la conducción de programas. “No tienen idea la emoción que tengo al unirme a este equipo de Netas Divinas. Lo agradecida que estoy contigo Miguel Ángel Fox y tu producción. La felicidad que me da estar ahí con estas mujeres que conozco y admiro hace mucho. Estoy conmovida por su recibimiento, abrazos y calidez”, expresó Montijo, quien ha logrado el equilibrio entre su faceta personal y profesional.

