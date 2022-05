Mauricio Ochmann y su reacción al primer noviazgo de su hija Lorenza

Permanecer cercano a sus hijas es el privilegio más grande para Mauricio Ochmann, feliz de acompañarlas en cada etapa de sus vidas y de ser testigo de su desenvolvimiento. Precisamente, la mayor de ellas, Lorenza, de 17 años, ya tiene novio, según reveló el actor durante una reciente entrevista, en la que expresó cómo asume esta circunstancia. Así, mientras brinda amor y cuidados a la pequeña Kailani, - a quien tuvo de su pasado matrimonio con Aislinn Derbez-, está pendiente de su primogénita, quien se ha convertido en su mejor cómplice a lo largo de estos años, en los que juntos han podido forjar una relación de confianza y, sobre todo, de apertura lo cual es fundamental en esta etapa.

Con toda disposición, Mauricio se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, espacio en el que reveló detalles de la ilusión de su hija Lorenza. “Ya tiene su novio, ya todo va muy bien…”, confesó sonriente el intérprete, quien aseguró que su mayor prioridad es ver felices a sus hijas, sin duda su gran motivación para seguir adelante. El actor también transita por una etapa de gran estabilidad, pues en lo profesional continúa asumiendo nuevos retos, mientras que en los asuntos del corazón disfruta de su noviazgo con la modelo Paulina Burrola, con la que ha cumplido un año de romance, algo que los tiene felices.

Al preguntarle sobre sus hijas, y en específico de la relación de Lorenza, Mauricio dejó claro que uno de sus deseos es poder brindarles el apoyo necesario en un entorno de confianza, labor que sin duda ha logrado con el paso de los años. “La verdad es que bien, la verdad soy muy tranquilo, siempre he querido que mis hijas se sientan en confianza, que sientan la contención y el amor de su papá…”, dijo el protagonista de series como El Chema, abierto a compartir sus experiencias en su faceta como papá, de la cual atesora gratas lecciones, según ha dejado saber anteriormente cuando es cuestionado sobre su vida personal.

En ese espacio, Mauricio también fue cuestionado sobre si tiene pensado algún detalle para las mamás de sus hijas, quienes celebrarán próximamente el Día de las Madres. “Con las dos mamás de mis hijas, vamos a ver qué tienen planeado, ahora sí que ellas son las que dicen…”, explicó amable el intérprete, poniendo en alto la grata convivencia que mantiene con sus exparejas. “Pero bien, muy contento, disfrutando mucho a mis hijas y disfrutando mucho a las mamás de mis hijas…”, aseguró.

¿Lorenza será actriz?

En días pasados, Mauricio conversó con la prensa durante la realización de una alfombra roja en la ciudad de Los Ángeles, en la que se le preguntó sobre la posibilidad de que Lorenza pueda seguir sus pasos en la actuación, dejando ver que para la jovencita el mundo del espectáculo no es de todo su interés. “No sé, creo que va para otro lado…”, aseguró, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol. Eso sí, habló del importante consejo que le ha dado a su primogénita, que está a punto de cumplir 18 años. “Yo siempre la voy a apoyar en lo que ella quiera. Lo que siempre le he dicho es que uno no se tiene que definir para toda la vida, uno tiene que ir haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, entonces por el momento sus intereses son otros y yo la apoyaré en todo lo que quiera…”, contó el actor, sorprendido también porque su hija está a punto de cumplir la mayoría de edad.

