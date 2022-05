Belinda y su contundente mensaje tras su ruptura: 'Tengo sentimientos y no soy de piedra'

Con nuevos aires, Belinda asume esta etapa de su vida de constantes cambios, luego de pasar la página de su ruptura amorosa con Christian Nodal. Instalada en España, su país natal, la intérprete no solo se enfoca de lleno en sus actuales proyectos, sino que además se ha dado el tiempo de compartir con la prensa algunas de sus confidencias, en las que da muestra del ímpetu con el que ha logrado salir adelante. Lejos de ser una figura pública, la cantante defiende ante todo el hecho de ser mujer, especialmente tras ser víctima de señalamientos por las circunstancias que directamente le afectaron cuando se dio el desenlace de su relación, motivo por el cual no ha dudado en enviar un contundente mensaje.

Belinda reveló que una de las medidas que tomó en su momento fue alejarse de las redes sociales, dándose un espacio para sí misma y consiguiendo esa calma que además le permitió trazar un nuevo rumbo. “Me sentí muy bien porque eso es sano, no solamente por mí sino creo que por todos y todas…”, explicó durante una entrevista concedida a Mónica Noguera, para el programa televisivo De Primera Mano. “Lo recomiendo, que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estas un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote… al final te da mucha paz, mucha tranquilidad…”, agregó la intérprete, que en días pasados deslumbró con su paso por la ceremonia de los Premios Platino, celebrada en Madrid.

De manera puntual, Belinda manifestó lo lamentable de permanecer en el blanco de la crítica y los señalamientos, por lo que fue enfática en su mensaje. Así mismo, hizo un contundente llamado a todas las mujeres. “Juzgan sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras y levantar la voz, no quedarse calladas. Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno qué decir, a veces es mejor quedarse callado. Las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas para no herir a las personas…”, dijo la estrella.

En medio de la situación por la que atravesó meses atrás, Belinda no guardó silencio ante los comentarios que se hicieron sobre ella, siendo esta una nueva oportunidad para reafirmar ante las cámaras otro de los principios más importantes en su manera de asumir de asumir la vida. “El respeto es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco, si no te conozco no puedo juzgarte ni por cómo te ves ni por cómo estás vestida, ni cómo estás maquillada. Tienes que respetar, hay que respetarnos entre seres humanos. Hay códigos de lealtad y respeto…”, afirmó.

‘Soy guerrera pero muy sensible’

Para Belinda, ha sido muy importante hablar con apertura de ese lado humano que a la distancia muchos desconocen, definiéndose así misma como una mujer en cuyo carácter coexisten maneras de ser y actuar que la complementan. “Claro que me enojo, claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente veo que hay una injusticia voy y soy capaz de lo que sea, porque odio las injusticias, las injusticias en esta vida y más. Yo soy muy guerrera cuando tengo que ser guerrera pero también soy muy sensible. También soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos y no soy de piedra…”, apuntó la también actriz, segura de la madurez con la que hoy se asume frente a las posiciones que ocupa. “Tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera…”, afirmó.

