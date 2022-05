¡Encuentro de reinas! Ximena Navarrete y Andrea Meza por fin se conocen

En México hay tres mujeres que pueden ostentar que obtuvieron el título de Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza. Esta tarde, las dos últimas causaron revuelo en redes sociales al compartir varias imágenes del encuentro que protagonizaron en Miami donde se sentaron a charlar con la corona de Miss Universo al lado. A través de Instagram, las reinas de belleza compartieron detalles de esta reunión en la que la chihuahuense entrevistó a la tapatía para las cámaras de Telemundo, una charla que será transmitida próximamente: “Por fin nos conocimos Ximena Navarrete y yo. 2 Miss Universo México”, escribió Meza como descripción de un álbum de varias imágenes juntas que la cuenta oficial del concurso de belleza comentó con la frase: “Dos reinas”.

Andrea confesó que desde hace tiempo tenían ganas de reunirse; sin embargo, no había sido posible: “No habíamos podido ponernos de acuerdo, pero al fin pasó y pudimos hablar y hablar. Así que no te lo pierdas, muy pronto la entrevista a Xime”, publicó Andrea. De acuerdo con la Meza, coincidir con Navarrete era un deseo que tenía desde que ganó la corona de Miss Universo: “Amigos hoy cumplí un sueño. ¿Cómo ven? Después de años”, comentó la ahora conductora de televisión en una de sus historias en Instagram donde compartió un video en el que se ve al lado de Ximena quien adelantó que, esta no será la única vez que las vean juntas: “Pero nos van a ver juntas en otras cositas”, dijo Navarrete.

Por su parte, Ximena también utilizó su cuenta de Instagram para compartir un par de imágenes de esta reunión en la que se mostraron muy emocionadas las dos: “¡Qué padre poder vernos!”, escribió la tapatía como descripción de su post. En 2020, Ximena había hablado en entrevista con Tu casa Telemundo sobre Meza a quien describió como una mujer con todo lo necesario par conocerse como Miss Universo: “Andrea que es guapísima, la verdad es que yo tengo rato siguiéndola, hay mucha gente que no sabe, pero ahora Andrea fue anteriormente a Miss Mundo y ahora ella va a Miss Universo, es una niña súper guapa, muy preparada, ella tiene estas bases de saber lo que es estar en un escenario importante, entonces, espero que le vaya super bien. Por ahí le mandé un mensajito de felicitación. Era para mí la que debía ganar”, comentó Ximena.

En aquella entrevista, Ximena reveló que suele ponerse en contacto con todas las representantes de México en Miss Universo para mostrarles su cobijo: “Yo intento apoyar a todas las que van, intento escribirles algo antes de que vayan al concurso, aunque no tengo nada que ver con su preparación, me gusta como darles apoyo, porque sé lo que se siente ir a esa gran escenario y poderles dar unas palabras y que sepan que tienen mi apoyo, por si me quieren preguntar alguna cosa, de pronto se puede sentir calor de hogar”, detalló en aquella entrevista Ximena.

Su encuentro con Lupita

Pero Andrea Meza no es la única Miss Universo mexicana con la que se ha reunido en los últimos meses Ximena Navarrete, en abril pasado, la tapatía presumió su encuentro con Lupita Jones quien, además de ser la primera en ganar este título, también fue la mente maestra detrás de su preparación, en 2010, cuando ataviada en un espectacular vestido rojo de Benito Santos, consiguió la segunda corona para nuestro país. Tanto Ximena, como Lupita utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir fotos y detalles de este momento: “Qué gusto tener la oportunidad de verte Ximena y ‘ponernos al día’. Feliz de verte tan plena y realizada, hermosa mamá de una princesa divina”, escribió Jones en su perfil.