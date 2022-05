Ana Layevska revela que su familia en Ucrania tuvo que abandonar su país natal

Desde que la guerra entre Rusia y Ucrania estalló, Ana Layevska se ha mostrado consternada por el conflicto armado que lamentablemente afecta a su familia que todavía reside en su país natal. En ese sentido, en anteriores declaraciones, la actriz se había mostrado abierta a la posibilidad de albergar a los suyos en nuestro país, situación que, por el momento, no será necesario, debido a que su familia ya emigró a otras zonas de Europa del Este donde se encuentran actualmente en calidad de refugiados. Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la actriz reveló que a pesar de haber abandonado Ucrania, su familia se encuentra bien, pues en este momento los ciudadanos de aquel país están recibiendo mucha ayuda de las zonas aledañas.

Más tranquila, sabiendo que sus seres queridos ya no están en el lugar del conflicto, la actriz comentó: “Por ahora no ha habido necesidad de hacerlo, porque finalmente tengo familia que emigró fuera de Ucrania y ahorita está en otros países de Europa del este y, hasta ahora, están bien, porque ahí también se les brinda mucha ayuda, por ahora están bien ahí”, comentó. Aunque se encuentran en una zona segura, la actriz no descartó la posibilidad, en adelante, de invitarlos a México: “Si existe la posibilidad más adelante y ellos quieren venir, porque esa es otra, emigrar a un país a Latinoamérica también es complejo, por el idioma y la cultura, pero bueno, se dará”, explicó.

Hace un par de meses, cuando comenzó la guerra, la actriz concedió una entrevista al programa comandado por Pati Chapoy, en la que confesó su preocupación por la situación que estaba viviendo su familia y amigos allá: “Yo estoy tristísima, preocupada, dolida, yo creo que están pasando cosas que nunca te imaginaste que iban a pasar. Yo nací en Kiev, tengo familia que está viviendo en carne propia las sirenas, los tanques, que no hay comida, no hay dinero, todo esto lo estoy viviendo a través de muchas personas que conozco con las cuales todavía tengo comunicación y es verdaderamente terrible lo que está pasando”, comentó.

Pide por el fin de la guerra

En aquella conversación, Laveyska reconoció expresó sus ganas de que la guerra llegue a su fin: “Le pido a Dios, al Universo, que esto acabe por favor, porque estás viviendo el horror, el terror, no quisiera que esto se expandiera, Dios no lo quiera y creo que en el fondo es el temor de todos”. En otra entrevista, pero para el programa Sale el Sol, la actriz, nacida en Kiev, habló de la esperanza que tiene de que el conflicto bélico llegue a su fin: “Yo sigo pensando cada segundo que va a parar, cada que me llega una notificación de noticias o de periódicos, nacionales o internacionales, estoy esperando, por favor, que haya un acuerdo y no llega”, dijo.

Ana reconoció que esta situación la tomó por sorpresa, pues nunca imaginó que se pudiera originar una guerra en estos tiempos: “Claro que estoy con el corazón roto, yo creo que toda la humanidad está como de una manera sumamente compasiva y con mucha sorpresa de que esté sucediendo esto y lo único que pido es que pare”, pidió. La actriz reconoció que ella es una mujer de paz y siempre está a favor del diálogo: “Que paren todas las guerras, creo que hay miles de formas de arreglar las cosas, yo soy una persona muy pacífica”, finalizó.