Demian, el hijo de Irán Castillo, debuta en televisión en los brazos de la actriz

Con dos meses de edad, Demian, hijo de Irán Castillo, hizo su debut en televisión en los brazos de su famosa mamá quien acudió de invitada al programa Netas Divinas donde compartió su experiencia con el parto del pequeño. Feliz con la gran etapa que está disfrutando al lado de su bebé, Irán contó detalles como que su bebé nació en casa y de cómo se preparó para recibirlo. Irán formó parte del conmovedor programa que la producción preparó por el Día de las Madres donde se les consintió con una serenata con mariachi. A través de la cuenta de Instagram del programa publicaron varias imágenes de la primera aparición del bebé en televisión.

Antes de presentar oficialmente a Demian en televisión, Irán compartió con las Netas cómo ha sido esta segunda maternidad: “Ya va a cumplir tres meses mi bebé y lo traje, ahí anda”, comentó antes de mostrarlo. La actriz reconoció que disfrutó de manera muy especial este embarazo debido a que estuvo investigando mucho sobre el tema: “Me gustó mucho ahora, porque me empapé muchísimo del tema me metí a estudiar una formación para Doula maternidad, como me tomé ese curso y planeé mi parto en casa y se pudo, sí, lo tuve en mi casa. Estoy súper agradecida de que haya tenido tanta información, claro que yo decía: ‘¿Cómo hace 10 años no sabía esto?’, pero ni modo, así pasa”, dijo la actriz.

Gracias a la gran cantidad de información con la que contó, Irán decidió preparar todo para que su pequeño llegara al mundo en casa: “Me preparé, estuvo conmigo una ginecóloga, una partera, una amiga, mi marido y mi nena”, contó la actriz. Aunque todo salió como lo había planeado, Castillo confesó que estuvo a punto de que su bebé naciera en el hospital; sin embargo, al final todo ocurrió como lo había pensado: “Empecé a tener contracciones, empezaron a pasar muchas horas, ya eran fuertecitas y yo casi no dilataba y la frecuencia del bebé no, entonces, empezó a hacer mucho estrés. Me concentré y dije: ‘Diosito, gran espíritu, tú sabes qué es mejor para mí, suelto el control, si tiene que ser cesárea y lo solté’”, recordó.

Justo cuando Irán y su grupo de especialistas se alistaban para ir al hospital, el panorama cambió y las cosas comenzaron a fluir: “Como en cinco minutos, empecé a dilatar, la frecuencia de mi bebé se estabilizó y la doctora dijo nos quedamos”, contó. Irán destacó que con esta experiencia le quedó muy claro que las mujeres poseen un poder natural muy importante: “El cuerpo de la mujer es sabio”, comentó. Entre otros detalles, Irán reveló que decidió ingerir su placenta y habló de los beneficios: “La placenta, imagínate, es el órgano que forma nada más cuando estás embarazada y que nutre y le pasa oxígeno al bebé, ¿sabes cuántos nutrientes tiene?, todo lo que trae la placenta es increíble y te ayuda muchísimo a todo. Para el post-parto es buenísimo, porque tienes las hormonas y eso te nivela”, explicó.

Irán y su gran equipo en casa

Con el nacimiento de Demian, Irán descubrió en casa a su mejor equipo, integrado por su hija Irka y Pepe Ramos, papá del bebé quien estuvo involucrado al máximo en el proceso del embarazo, tal como lo confesó él en un Live. Fue durante Netas Divinas que Irán sugirió que se les integre más a los padres a la hora de recibir información sobre el embarazo, tal como lo hizo Pepe quien está muy comprometido con su debut en la paternidad y suele estar compartiendo fotos y videos al lado de Demian con quien, a pesar de ser tan pequeño, ya tiene una conexión muy especial: "Y es que a veces no hay que entender, sólo estar en presencia, sentir y experimentar el milagro de la vida. Gracias mi cielo lindo por este regalo, por el amor que eres y que nos compartes. Por nuestra pequeña Irka y este angelito", escribió hace unos días Pepe Ramos en un video donde se ve al pequeño Demian balbuceando.