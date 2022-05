Atala Sarmiento en su regreso a TV Azteca: ‘Todo ocurre en su momento’

Hace un par de semanas, Atala Sarmiento sorprendió a todos sus seguidores en Instagram con el anuncio de su regreso a TV Azteca con el programa ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!, emisión que esta noche se estrenó como el programa estelar de la televisora. De la mano de Horacio Villalobos, Atala reapareció en la pantalla chica donde la vimos mostrando sus dotes como conductora, pero no cualquier conductora, para este proyecto, Sarmiento ha hecho gala de su simpatía dándole la bienvenida a los 12 famosos que forman parte de este reality donde la vimos mostrando su faceta más divertida y haciendo una gran mancuerna con Horacio con quien, desde hace un par de semanas, arribó a República Dominica donde se graba este programa.

A través de su cuenta de Instagram, horas antes del gran estreno del programa, Atala Sarmiento compartió una imagen, desde la silla que la producción le preparó para las grabaciones: “Todo ocurre en su momento, en su lugar, de la forma en la que menos imaginas o esperas. Y, a veces, el camino para llegar allí no es una cama de rosas, pero durante el recorrido se aprenden muchas cosas. Hoy es un día importante para mí porque vuelvo a ese sitio en el que he crecido profesional y personalmente: la pantalla chica y no puedo más que sentirme contenta y comprometida. Gracias por caminar conmigo a lo largo de este recorrido. No me suelten que ahora viene lo mejor. ¡Se los prometo!”, escribió la conductora.

La emoción de Atala fue tan grande que desde hace unas horas estuvo compartiendo post relacionados con este regreso que prometió durará mucho: “Me siento muy afortunada y agradecida de trabajar con un equipo de profesionales de primerísima categoría que se están dejando la piel en cada segundo de las grabaciones. Nos estamos entregando con mucha pasión a este proyecto, amamos lo que hacemos y deseamos que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos haciendo”. Esta mañana, la conductora realizó un Live en Instagram donde agradeció a sus fans por el apoyo en su regreso: “La verdad es que este tiempo yo he estado descansando un poco, pero gracias por esperarme, gracias por su paciencia y ser parte de este nuevo camino que estoy emprendiendo, en un programa que bueno, es de lo más difícil que me ha tocado hacer en toda mi carrera, pero lo estoy disfrutando un montón”, dijo.

La mancuerna más divertida de la televisión

En esta plática con sus seguidores, Atala se deshizo en halagos para su compañero conductor, Horacio Villalobos con quien, confesó, es un privilegio trabajar: “Padrísima, Horacio es un gran compañero, creo que especialmente en este tipo de formato no había una persona con la que lo podía hacer que Horacio, de verdad, tenemos el mismo tipo de humor, humor muy ácido, nos divertimos un montón. Obviamente Horacio tiene muchísima experiencia en los medios, en el radio, en la televisión, en el teatro, de verdad es muy completo, es un profesional con muchas aristas y me siento muy afortunada de trabajar con él, para mí es un privilegio estar compartiendo un escenario tan potente, la pantalla chica. Nunca habíamos trabajado juntos, sí nos conocíamos, pero ahora estamos trabajando juntos y compartiendo muchas horas, nos estamos haciendo muy amigos. Entonces estoy feliz”, agregó.