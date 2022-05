¡Sorpresa! Anuncian a Galilea Montijo como nueva conductora de Netas Divinas

Para sorpresa de la audiencia de Netas Divinas, esta tarde, su producción anunció a través de su cuenta de Instagram a Galilea Montijo como la quinta conductora de la emisión, sitio que ocupaba Jacky Bracamontes quien salió del programa el año pasado, luego de que decidió mudarse con su familia a Miami. Después de un año grabando solo las cuatro, este miércoles se incorpora la quinta Neta Divina que, como la anterior, es de origen tapatío. Durante una conferencia de prensa comandada por Miguel Ángel Fox, las conductoras recibieron a su nueva compañera: “Para sumarse a este equipo de súper cracks se suma Galilea, para que traigas tu esencia, tu ángulo, para que no tengas filtros”, dijo el productor para dar la bienvenida a Galilea.

Con bombo y platillo, la producción de Netas Divinas recibió a la tapatía: “Me emociona trabajar con mujeres fregonas, guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes colores, sabores, pero con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras. Vengo a sumar, a divertirme y a que el público también se divierta”, comentó Galilea Montijo al entrar al foro. Durante su primer encuentro con la prensa como Neta Divina, la tapatía prometió mostrar su lado más sincero: “Es como decir, estás con las amigas, echando el tequila, el café, el vinito y platicar de lo que realmente piensas sin tapujos. Que me permitan ser esa mujer que muchos no conocen”, dijo Montijo visiblemente emocionada.

Galilea reconoció que su ingreso a Netas Divinas le provoca mucha emoción: “Estoy muy nerviosa, porque sentí como el primer día de escuela, porque me dio mucha emoción y para mí es una señal de muchas cosas buenas que vienen y con estas mujeres que les respeto y les admiro”, agregó la conductora. A través de sus redes sociales, Galilea también compartió con sus seguidores un mensaje dedicado a este nuevo proyecto: “No tienen idea la emoción que tengo al unirme a este equipo de Netas Divinas. Lo agradecida que estoy contigo Miguel Ángel Fox y tu producción. La felicidad que me da estar ahí con estas mujeres que conozco y admiro hace mucho. Estoy conmovida por su recibimiento, abrazos y calidez”, posteó.

Las Netas le dan la bienvenida

Durante esta conferencia de prensa, las conductoras de Netas también hablaron del ingreso de Galilea Montijo. Paola Rojas confesó que le causa mucha emoción la llegada de la actual conductora de Hoy: “La oportunidad de conocerla de cerquita, es una oportunidad de aprender, porque creo y promuevo la unión de las mujeres. Cuando hay afinidades es muy fácil, pero me parece que cuando somos distintas es más interesante. Esta suma enriquece y los inicios me parecen fascinantes y emocionantes”, comentó la periodista. En redes sociales, Rojas también le dedicó una publicación a su nueva compañera: “Tenemos a una nueva Neta Divina ¡Bienvenida Galilea! La recibimos con emoción y con muchas carcajadas”, escribió.

En su presentación en Netas Divinas, Galilea reconoció que de las cuatro conductoras a la única que conoce de manera más personal es a Natalia Téllez con quien compartió la conducción en el programa Hoy, reveló que desde entonces, de cariño, le dice Chuli. A través de Instagram Téllez compartió una foto al lado del nuevo equipo del programa que tituló con la frase: “Adoptamos a una niña. Ahora somos 5”. Por su parte, Consuelo Duval reveló que, aunque han trabajado juntas, no han tenido la oportunidad de tener una relación más cercana, pero decretó que pronto sucederá: “La verdad es que Galilea y yo no somos amigas, pero vamos a ser amigas”. La actriz dejó claro que la tapatía entra cobijada por todo el equipo que la recibe con los brazos abiertos: “Estas cuatro mujeres la reciben con todo el amor de mujer, de amiga”, dijo.