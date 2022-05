Gabriel Soto niega que su boda con Irina Baeva se celebre este fin de semana

La boda de Gabriel Soto e Irina Baeva está cada vez más cerca, así lo dejó ver el actor, quien habló de cómo marchan los planes para el esperado momento que los tiene muy entusiasmados. Eso sí, el galán de telenovelas hizo frente a las especulaciones, pues un rumor aseguraba que ambos estarían preparándose para darse el “sí, quiero” este próximo 6 de mayo, algo que desmintió de manera rotunda. Tan abierto como siempre a conversar sobre este aspecto de su vida personal, el intérprete también dio nuevos detalles de algunas cosas que han logrado concretar, como el hecho de que su futura esposa lucirá dos vestidos, así como la posible fecha en que finalmente ambos puedan consolidar su anhelado sueño.

Gabriel se tomó un tiempo para conversar con los medios de comunicación de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que reveló cuándo podría llevarse a cabo el enlace con su prometida, poniendo así punto final a las versiones que comenzaron a circular recientemente sobre la posible fecha del festejo. “Pensábamos en Acapulco, pero por los meses que estamos pensando estamos con un dilema, que es lo que hemos estado hablando con nuestro wedding planer…”, aseguró el intérprete. “Es probablemente en época de lluvias, puede ser agosto, septiembre, por ahí, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo… No es el 6 de mayo, estas hablando de que ya es el viernes, no…”, dijo en otro momento.

Al preguntarle sobre el reciente viaje que realizaron a España, Gabriel señaló que será la casa Pronovias la que confeccione el atuendo de novia de Irina, quien para ese día se lucirá de una forma única. “Va a tener dos (vestidos), pero no quiero hablar más…”, dijo amable ante las cámaras. Durante la charla, Soto también compartió que ya han pensado en quiénes podrían ser sus padrinos. “Familiares (podrían ser los padrinos), hemos estado también pensando en eso, y estamos esperando…”, dijo, sin dejar de mencionar uno de los aspectos más relevantes hasta ahora. “Lo más importante, que la familia de Irina pueda venir de Rusia, eso es lo más importante ahorita…”, aseguró en su encuentro con los medios de comunicación.

Sus hijas también lo acompañarán

Si algo llena de ilusión el corazón de Gabriel Soto, es el hecho de que sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, -a quienes procreó en su pasada relación con Geraldine Bazán-, serán partícipes de su boda con Irina, asegurando que ambas asumirán papeles muy importantes en la especial celebración. “Obviamente van a estar conmigo ahí, son mis hijas…”, aseguró. Por tal motivo, ya trabaja en conjunto con la persona encargada de dar forma al evento, para que sus pequeñas puedan ser las grandes protagonistas de ese inolvidable día. “Estamos con el wedding planer también viendo a ver qué va a pasar, cómo van a estar y de qué manera van a participar. Ellas están muy emocionadas, así que pues ya veremos de que manera van a participar, pero evidentemente de una manera muy íntima porque son mis hijas…”, señaló.

Por su lado, Irina disfruta al máximo de su vida junto a Gabriel, incluso proyectando cómo podría ser todo a futuro, sin ocultar su deseo por formar una familia. “La verdad es que a mí sí me encantaría, si duda alguna es un sueño que tengo. No te voy a decir que va a ser mañana definitivamente, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, en el momento en el que tenga que llegar, llegará, es algo que para nada descarto, me encantaría…”, comentó la guapa intérprete en febrero pasado durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos.

