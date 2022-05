Ferdinando Valencia celebra 15 años de amor junto a Brenda Kellerman: 'Me prefiero a tu lado'

Motivos sobran para celebrar al amor, eso lo sabe a la perfección Ferdinando Valencia, quien vive con plenitud su romance junto a Brenda Kellerman. La pareja abraza con ilusión este instante, no solo por la dicha de disfrutar como familia, pues a la par los enamorados cumplieron un año más de estar unidos, una fecha tan importante para ellos que la recuerdan con total cariño. Emotivo, el actor hizo una dedicatoria a su mujer para poner en alto su aniversario, expresando el enorme sentimiento que lo invade y enteramente feliz de que sus caminos hayan logrado coincidir quince años atrás, instante en el que la historia de ambos dio un tierno giro. Desde entonces, se han convertido en los mejores cómplices, algo de lo que se sienten muy orgullosos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan cercano como siempre a sus seguidores, Ferdinando gritó su amor por Brenda en una publicación de redes sociales, espacio en el que a lo largo de estos años ha dado vistazos de los acontecimientos más relevantes en su entorno personal y especialmente de lo que ocurre en su relación. “¡15 años juntos! Buenas y malas, ¿y qué más da si son contigo? ¿Problemas? Claro, pero nunca esperé que fuera fácil, y es que vales tanto que decidí no amarte por encimita, me decidí a decidirme y ese salto al vacío nunca fue una apuesta más segura en mi vida, esa que tú cambiaste por la versión más feliz y auténtica de mí…”, escribió en Instagram el galán de telenovelas como Vencer el Pasado o Por Amar sin Ley.

Para celebrar como es merecido, Ferdinando ilustró sus palabras con un álbum de fotografías en las que recopila varios instantes junto a Brenda, así como otras postales en las que ambos posan con su hijo Tadeo, quien es la alegría del hogar. Por supuesto, el actor manifestó en su texto lo afortunado que se siente de construir una historia de la mano de su mujer. “Y es que me prefiero a tu lado, no hay medias naranjas, hay apuestas y tú eres la recompensa en la que no se pude perder…”, aseguró el intérprete, para luego rematar con un rotundo agradecimiento a la madre de su hijo. “Soy un triunfador por tenerte, gracias por tanto amor, negrita @brenda_kellerman”, finalizó. La reacción de los usuarios fue inmediata, regalando miles de “me gusta” a la publicación y uniéndose de manera virtual al festejo.

VER GALERÍA

Emocionada, Brenda también puso en alto la especial celebración, evocando el recuerdo del día en que ella y Ferdinando tomaron la decisión de comenzar su romance. “Hoy, 3 de mayo, día de fiesta para ti y para mí, te amo y le agradezco a Dios por estos 15 años tan maravillosos a tu lado. Dios nos siga bendiciendo toda la vida @ferdinandoval”, dijo la modelo. De igual manera, ella acompañó su mensaje de varias fotos en las que recopila momentos en compañía de Ferdinando y de su hijo, dando muestra de que la felicidad es la constante que rige sus días.

Su historia de amor

Tan transparente como suele ser, Ferdinando contó años atrás cómo surgió el amor entre él y Brenda, momento en el que bastó una sola mirada para tener certeza de que había algo más que un simple encuentro. Ese día, el actor coincidió con la hermana de la modelo, a quien ya conocía, y la cual se hacía acompañar de la también actriz. “Hicimos una pausa en esa casualidad y venían juntas. Me la presentó, súper serio yo, súper seria ella, nadie se mostró de ninguna manera interesado en nada, pero en el interior de los dos algo surgió…”, contó durante una charla concedida a Las Estrellas. “Ella me costó mucho tiempo, tenía un caparazón muy duro de pelar para dar confianza, pero yo sabía que no podía dejar de insistir porque o ya había notado que le gustaba y me funcionó…”, aseguró.

VER GALERÍA