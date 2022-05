Talina Fernández habla de la reacción de su familia a su noviazgo: ‘María está enloquecida con José’

Con 77 años de edad, desde hace 4 meses, Talina Fernández disfruta de un noviazgo con José Manuel, un caballero que conoció gracias a una fan que se acercó a ella en el supermercado para hablarle de su tío quien no sólo la conquistó a ella, sino que también al resto de la familia Levy. Durante su último encuentro con la prensa, la Dama del buen decir presentó a su galán con quien está disfrutando de una etapa muy especial en su vida: “Hay que vivir hoy, porque ya a nuestra edad no sabemos cuánto tiempo nos queda”, comentó la presentadora en entrevista para el Programa de Primera donde reconoció que su novio tiene encantados a todos en casa, sobre todo a María, su nieta, quien echando mano de su talento como fotógrafa ha capturado los momentos más especiales de la pareja.

La presentadora de Sale el Sol reconoció que, desde que María regresó de Londres han sido varios los encuentros que ha tenido con la pareja, incluso la joven ha compartido en sus redes sociales varias fotos de la relación de su abuelita que la tiene muy emocionada: “María está enloquecida con José, pero enloquecida, es más, el domingo vamos a ir a comer. Lo que sucede es que, tantos mis hijos, como María, comprenden que él y yo nos cuidamos el uno al otro”, comentó divertida Talina quien confesó que su relación va tan bien que ya comparten techo: “Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, de que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales, igual a los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente, educado, me abre la puerta del coche, yo no lo podía creer”, contó emocionada.

Tal como lo reveló Talina, María es la más entusiasmada con su relación y hace unos días compartió en sus historias una imagen donde presumió las argollas que Talina y José Manuel llevan en el dedo anular izquierdo: “Se dieron un anillo de promesa de amor”, escribió la joven influencer sobre la imagen donde se ve entrelazadas las manos de la pareja. Ante la prensa, Fernández reconoció que su novio es el hombre de su vida: “Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida, yo ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época, que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición”, explicó la conductora.

Durante esta entrevista, el novio de la presentadora reveló que su atracción hacía ella no es algo nuevo, pues la pretende desde hace varias décadas: “Todo de ella, la conozco desde hace 40 años, hasta ahora me hizo caso”, dijo el galán de Talina. Fue en un espacio del programa Sale el Sol, donde también se transmitió esta entrevista, que la conductora animó a la audiencia a seguir creyendo en el amor: “Lo único que le quiero decir a la gente es que no se rajen con el amor, a cualquier edad les puede llegar y les puede llegar más fuerte que nunca. Yo me encontré a un hombre decente, bien nacido, prudente, respetuoso, maravilloso”, comentó risueña.

Sin planes de boda

Aunque Talina y José Manuel están disfrutando de una relación de ensueño, ambos tienen muy claro que no quieren casarse: “Llegamos con unas experiencias; él primero fue viudo, luego divorciado. Yo me casé tres veces, y yo creo que si no hubiéramos vivido lo que vivimos los dos, los años que no nos conocimos, no seríamos las personas que somos ahora”, comentó la conductora. Talina bromeó con este tema y contó cómo ha ido evolucionado su relación: “Todo empezó cada quien en su casa, pero ahora vamos aprovechando otro día y otro día, no sé en qué va a parar, no nos vamos a casar. Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar contigo’ y yo le dije: ‘Tranquilo, yo no me voy a embarazar’", comentó con el sentido del humor que la caracteriza.