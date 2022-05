Por primera vez, Adela Micha habla de la polémica en la que se vio envuelta

Gracias a su faceta de comunicadora, Adela Micha cuenta con un cúmulo de experiencias y anécdotas de las que suele hablar con total apertura siempre que se presenta la oportunidad. No solo vivencias de las que atesora gratos recuerdos, pues en el ir y venir del oficio periodístico tampoco ha logrado escapar de la polémica, como la relacionada con los comentarios sobre Silvia Pinal que hiciera en meses pasados durante una transmisión en vivo de su programa. En medio de uno de los momentos de mayor estabilidad profesional, Micha tomó la decisión de hablar por primera vez de este acontecimiento que acaparó titulares, una situación que la llevó a tener profundas reflexiones y por la cual se puso en contacto con la diva del cine, quien de manera amable, asegura, conversó con ella.

Sincera, Adela reveló cómo vivió ese instante en que la atención se dirigió hacia ella, admitiendo ser una persona consciente de sus errores. “Todas las redacciones del país estaban en lo mismo, y no solo las de este país, porque estamos hablando de la última diva de México, pero me causó mucha sorpresa lo grande que se hizo…”, dijo puntual en una entrevista concedida a TVyNovelas, asumiendo la situación con toda claridad. “Sin embargo, soy una mujer que sabe reconocer, la ca…, fue que se escuchó pero yo estaba haciendo mi trabajo…”, explicó la periodista a la publicación, en la que abrió su corazón sobre el camino que ha recorrido este tiempo trabajando de manera independiente.

En ese espacio, Adela también reiteró el respeto y cariño que tiene por Silvia Pinal, quien ha forjado una carrera de varias décadas en cine, teatro y televisión, lo que le ha merecido reconocimiento a nivel internacional. Así mismo, la comunicadora confesó de qué manera logró manejar tal situación. “En el momento dije: ‘Caray, se escuchó’, pero no le desee nada malo a nadie y menos a una mujer que admiro y quiero. Estaba haciendo mi chamba…”, apuntó Micha, quien poco a poco pasa la página de ese episodio que incluso se viralizó en redes sociales. Por ahora, ella se enfoca en nuevos retos profesionales, mientras disfruta del éxito que ha tenido su plataforma independiente, La Saga, la cual ha relanzado recientemente para presentar al público nuevos contenidos enfocados en el periodismo político así como en el entretenimiento, según dejó saber.

¿Qué le dijo Silvia Pinal?

En medio de la polémica que surgió a raíz de esa transmisión televisiva, Adela no dudó en ponerse en contacto con Silvia Pinal, quien asegura se tomó el tiempo para hablar con ella. En su charla con TVyNovelas, contó qué fue lo que le dijo la diva del cine mexicano. “Sí (hablé con Silvia), ella es una mujer enorme en todos los sentidos y me dijo: ‘Adela, por favor, te admiro, te quiero y te respeto como siempre…”, dijo. Del mismo modo, Micha asegura que pidió una disculpa a Alejandra Guzmán tras lo ocurrido, fijando así su postura de respeto ante la familia de la actriz.

El regreso de Adela a Televisa

Más allá de los recientes acontecimientos mediáticos, Adela tuvo la oportunidad de volver a Televisa tras cinco años de haber salido de la empresa, aunque esta vez lo hizo para participar como invitada de la primer emisión del programa televisivo Perdiendo el Juicio. “Me divertí, están mis cuates ahí, la neta, Jesús Ochoa que es un actorazo, la verdad que cuando me invitaron yo dije, ¿cómo?, yo qué voy a ir a hacer ahí, ¿no?, pero estando ahí me divertí muchísimo... Memo del Bosque que es un gran productor, pero además es un gran amigo, me lo pidió, aparte me hizo la diferencia, porque con esto estrenaron temporada, ayer, fue el primer capítulo, entonces yo muy agradecida. Y pues nada, es mi casa, me sentí en casa, la verdad, ahí viví, digo, no en Televisa San Ángel, mi centro de operaciones siempre fue Chapultepec, pero iba mucho a San Ángel a hacer cosas y es mi casa”, compartió.

