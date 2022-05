Alex Speitzer muestra su apoyo a su hermano Carlos por su nueva aventura en Hoy

Este martes, Carlos Speitzer hizo su gran debut en Las Estrellas Bailan en Hoy y para su primera presentación la producción lo sorprendió con un videoclip de su hermano, el famoso actor Alex Speitzer quien, desde Madrid, ciudad en la que el pasado fin de semana desfiló sobre la alfombra roja de Los Premios Platino, grabó un mensaje dedicado al mayor de los hermanos Speitzer quien se sumó a la lista de celebridades que competirán en este concurso de baile donde su pareja es Manelyk, a quien recientemente vimos en el reality La casa de los famosos. Visiblemente emocionado, Carlos escuchó las palabras de su hermano quien reconoció que aprendió de él la disciplina para trabajar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Antes de que Carlos realizara su primera presentación en la pista de baile de Hoy, se transmitió el mensaje que le envió su famoso hermano: “¿Cómo vas?, ¿estás nervioso? ¡Cuéntame! Sólo quería decirte que te quiero, que te adoro, que te deseo mucho éxito, que te la pases muy bien, que disfrutes. Siempre he respetado y admirado mucho lo profesional y el ser humano que eres y de ti he aprendido el profesionalismo, no me cabe duda, que vas a demostrar eso que he visto durante tantos años en tu carrera, pero lo más importante y lo que hemos ido aprendiendo juntos en el camino es disfruta, pásatela bien y te estaremos mandando buena vibra desde acá”, comenta Alex en este video donde lo vemos muy sonriente.

VER GALERÍA

Emocionada por escuchar las palabras de Alex, Galilea Montijo agradeció al actor por ayudar la producción a sorprender a su hermano, recordemos que los chicos Speitzer comenzaron desde niños sus carreras como actores en Televisa: “Alex, muchas gracias. También lo conocemos desde niñito y verlo cómo está triunfando a nivel internacional me da mucho gusto”, comentó Galilea. Aunque Alex Speitzer es muy discreto con los detalles de su vida privada que comparte con la prensa, el ingresó de su hermano Carlos a Las Estrellas Bailan en Hoy ha propiciado que los medios le preguntes sobre su famoso hermano y su nuevo amor, Shannon de Lima: “¿Está enamorado Alejandro? Qué bonito que esté enamorado, ¿los vieron juntos?, ¿ya la presentó?, pues muy bien qué padre”, comentó Carlos a su salida de la televisora de San Ángel donde varios medios lo esperaban.

Cuando le preguntaron a Carlos si ya conocía a la nueva novia de su hermano contestó: “Todavía no la conozco en persona, pero a mí me da mucho gusto que mi hermano esté contento, siempre lo quiero ver haciendo las cosas que le gustan, sea con la pareja, trabajando o emprendiendo proyectos nuevos que lo saquen de su zona de confort, a mí me hace feliz y si ya la presentó, qué bueno que ya la presentó y qué bueno saberlo enamorado”, dijo. Y aunque todavía no convive con Shannon, él ya sabía de la relación: “¡Qué padre que ya hay cuñada nueva! Yo lo sabía feliz desde hace tiempo, qué padre que se los compartió a ustedes”, agregó.

VER GALERÍA

La cercana relación de los Speitzer

Carlos aprovechó este encuentro con la prensa para hablar de cómo se lleva con Alex, quien es menor que él: “Yo veo a Alejandro todo el tiempo, estuvo acá en México, estuvo rodando una serie y aunque ya no radica en la ciudad sí viene mucho y estamos todo el tiempo en comunicación constante, al final del día, la vida es otra. Cuando estamos en nuestra casa las cámaras no existen y es como se llevarían ustedes con sus hermanos”. Por último, Carlos reveló qué buscan en una pareja los Speitzer: “Nos gustan sobre todo las mujeres inteligentes, tener con quien tener una conversación es mucho más rico que cualquier otra cosa y sí nos educaron de esa manera, la belleza la vemos desde otro lugar”, explicó.