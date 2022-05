El conmovedor reencuentro de Ana Bárbara y Talina Fernández: ‘Qué duras cosas hemos vivido’

Con motivo de su primera presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 8 de mayo, Ana Bárbara ha estado haciendo un recorrido por los programas de todas las televisoras. Como parte de su agenda de trabajo visitó el foro de Sale el Sol, matutino donde labora Talina Fernández, a quien considera su familia, luego de la entrañable relación que la cantante construyó con Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy. Fue durante la época en la que la cantante fue esposa de José María Fernández El Pirru, que la Dama del buen decir y la intérprete de Bandido se hicieron muy cercanas, un cariño que conservan hasta el día de hoy y que demostraron durante el entrañable encuentro que protagonizaron en la emisión.

Como muchos de los invitados del programa, Ana Bárbara se sentó en la mesa frente a Talina quien le hizo una entrevista muy emotiva para la sección Enfrentados, donde mostraron un poco de la gran relación de complicidad que tienen. La dinámica arrancó con el tema El amor de tu vida, a lo que la cantante respondió: “Alguien me dijo una vez que el amor de tu vida es la persona con la que estás en este momento viviendo la vida y yo así lo creo”. Como no reveló que hablaba de su prometido, Ángel Muñoz, Talina dijo divertida: “Y se llama Ángel yo, de chismosa. Yo lo conozco es un cuero, además”, comentó la presentadora en tu tono muy simpático. Sobre Emiliano, José María y Jerónimo, la cantante dijo: “Hijos que yo parí, que duelen, porque duele la entraña, son pedazos de mi alma muy grandes”.

Talina aprovechó que estaban hablando de sus hijos para recordar momentos que compartieron juntas: “¿Cuántos años tiene el más chiquito?”, le preguntó Talina a la cantante quien respondió: “¡10!”, a lo que Fernández añadió: “¿Cómo puede ser gorda, si yo estuve en su bautizo? Yo todavía era joven”. Entre risas, Ana Bárbara resaltó que la presentadora sabe varios detalles de su vida privada: “Es que ella lo sabe todo. Te amo. Sigues hermosa y joven”, le respondió. La siguiente pregunta tocó fibras muy especiales en el corazón de la conductora, cuando Talina le preguntó que significaba para ella Paula, María y José Emilio Levy, sus nietos: “A veces hubiera querido ser más, tener más tiempo con ellos. Que difícil este encuentro, parece de psicólogo”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos.

Fue cuando tocaron el tema de sus nietos que Talina recordó una anécdota con la que comenzó su gran amistad con Ana Bárbara: “Mi amor, yo puedo decir, qué fuiste para mis nietos. Cuando Pirru no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y Pirru no me dejaba entrar y Ana Bárbara, me mandaba una Coca-Cola helada, estaba yo recién operada”, dijo la presentadora. La cantante, respondió visiblemente emocionada: “No querías irte a la casa”. Por su parte, Talina explicó: “Yo quería ir a dónde fuera, yo quería verlos amor. ¿Te acuerdas que tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos? Qué duras cosas hemos vivido Peque”, agregó, también conmovida la Dama del buen decir.

Una mamá guerrera

Sobre si tiene algún arrepentimiento en su vida, Ana Bárbara dijo sin pensar: “De nada, hasta del escándalo que fue casarme con Pirru, hasta de eso tengo unas consecuencias maravillosas”, dijo, mientras Talina comentaba: “Amor tuviste un hijo con él y eso no te lo quita nadie”. Cuando Fernández la cuestionó sobre cómo le gustaría que sus hijos la recordaran comentó: “Como una guerrera incansable. Hace poquito me lo dijo mi hijo mayor: ‘Sé quién eres mamá y sé que lo que tienes es porque no te rindes’ y es lo único que quiero, que no se rindan”, dijo muy conmovida, reconociendo que esta entrevista había sido una de las más especiales de su carrera: “¡Qué fuerte plática esta!”. Por último, Talina le dedicó unas palabras: “Tienes que decir cómo yo: ‘Ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo. Te quiero Peque”, finalizó.