Belinda habla por primera vez sobre su ruptura: ‘Estoy ahora mejor que nunca’

Después de que, en febrero pasado, Christian Nodal anunciara a través de un comunicado de prensa su ruptura con Belinda, la cantante había optado por el silencio; sin embargo, a su paso por la alfombra roja de Los Premios Platinos, realizados el domingo en Madrid, habló por primera ocasión de su soltería y de cómo el trabajo se ha convertido en su refugio: “Yo creo que este proyecto (Bienvenidos a Edén) llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba, así pasan las cosas y estoy muy agradecida con todo el equipo por haber confiado en mí”, comentó la actriz en entrevista con el programa Ventaneando durante este fiesta de cine en la que la que fungió como presentadora.

Por primera ocasión desde que la cancelación de su compromiso matrimonial con Christian Nodal se hizo pública, Belinda dio detalles de cómo se encuentra: “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas. La vida es hermosa y te llena de sorpresas y esta es una de ellas”, comentó la cantante quien, prefirió enfocarse en las cosas positivas que están ocurriendo en su carrera como su participación en esta entrega de premios a lo mejor del cine Iberoamericano: “Feliz de esta noche maravillosas, festejando que sale la serie de Bienvenidos Edén, ya este viernes, no lo puedo creer, tanta espera, tanta dedicación, ya está a nada”, comentó la actriz sobre el proyecto que la llevó a Madrid.

Ataviada en un espectacular vestido negro con detalles cut-out en toda la parte de enfrente, la cantante partió plaza a su paso sobre esta red carpet donde se mostró muy emocionada por compartir el escenario con el actor español Álvaro Morte, conocido mundialmente por su personaje de El Profesor en la serie La Casa de Papel: “Yo estaba de no, no es posible, ¡claro me encanta La Casa de Papel! y dije: ‘¡Qué bendición!’ Estoy agradecida con las sorpresas que me da Dios, agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que a ellos me debo. Y agradeciendo a la vida, siempre agradecida por cada cosa que sucede”, explicó la actriz.

Sobre su reciente mudanza a Madrid, Belinda dijo que está directamente relacionada con el trabajo y que visitar nuestro país sí está entre sus planes: “Por trabajo (me mudé), yo amo México y en cuanto pueda me doy una escapada con mi familia que está ahí y a comerme mis tacos deliciosos y a disfrutar de México que es hermoso, pero por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando aquí, feliz con muchos proyectos y entregada al máximo a mi trabajo”. Además de retomar su carrera en la actuación, Belinda planea lanzar nueva música: “Ahora con Ana Mena, es una nueva colaboración que va a salir en verano. Estuve en el estudio antes de venirme para acá y va a quedar increíble”, detalló.

¿Qué dijo Nodal de su ruptura?

Las primeras declaraciones de Belinda coinciden con las recientes entrevistas que su ex novio, Christian Nodal, concedieron en los últimos días. Primero habló con Tania Rincón para el programa Hoy donde dijo sobre su soltería y su reciente mudanza a Los Ángeles: “Ahorita estoy pasando una etapa bien bonita de creatividad, de mucha creatividad. He estado trabajando con grandes colaboraciones. He estado muy enfocado en el álbum de Forajido…Me siento muy cómodo, muy libre, es otra vida (en Los Ángeles)”, comentó. En otra charla con el programa Venga la Alegría, Nodal reconoció que se tapó el tatuaje que se hizo en honor a Belinda: “Tenía unos ojos aquí y me los tapé con unas alas. Hice un diseño completo de pecho, justo, yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo punto medio”, le explicó a Laura G.