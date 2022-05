Hugo Catalán reconoce que Claudia Martín dio el primer paso en su relación

Tras pasar la página de su ruptura sentimental con el productor televisivo Andrés Tovar, Claudia Martín no le cerró las puertas al amor, gracias a ello las circunstancias jugaron a su favor y su vida logró coincidir con la de Hugo Catalán, con quien además comparte créditos en la telenovela Los Ricos También Lloran. A propósito de la atención mediática que generó la noticia de su noviazgo, el actor se ha sincerado sobre cómo fue que se dio la química entre ambos, sentimiento al que antecedió una cercana amistad que evolucionó con el paso de los días. Mientras tanto, caminan tomados de la mano escribiendo las páginas de esta etapa, en la que el apoyo y la admiración del uno hacia el otro se dan de manera recíproca.

Sincero, Hugo desentrañó algunos aspectos de su relación con Claudia, a la que describe como una mujer llena de cualidades y con la que tiene mucho en común. “Claudia es una persona maravillosa en todos los sentidos. Es muy divertida, muy sencilla, para nada es una mujer que haya perdido el piso, en lo absoluto; todo lo contrario, es súper aterrizada, centrada, con muchas ansias de seguir aprendiendo, esos intereses en común que tenemos, mismos que no tienen nada que ver con la actuación…”, explicó el intérprete en entrevista con TVyNovelas, destacando el gusto que ambos tienen por la música y el arte. “Teníamos una especie de conexión, muchas cosas en común, más de las que pensábamos…”, agregó.

Al hablar de cómo fue que se conocieron, Hugo descartó que el flechazo se haya dado a raíz de su trabajo en Los Ricos También Lloran. “Nos conocíamos de otro proyecto en el que coincidimos brevemente, pero solo compartimos en la conferencia de prensa, no en escena. Eso sucedió hace algunos años…”, aseguró, para luego especificar: “Aquí lo que hicimos fue empezar a platicar, comenzamos primero una relación de amistad. De ahí surgió el amor”. En ese espacio, Catalán reveló quién de los dos fue el que dio el primer paso. “En esta ocasión fue ella. Yo tenía esa idea de que le caía pesado y no me percaté de sus primeras señales. Cuando la conocí me gustó, por supuesto, y mucho, porque es una mujer guapísima, espectacular, pero en ese momento no me hizo nada de caso…”, dijo.

En otro momento, Hugo aseguró que el hecho de que Claudia estuviera recién separada cuando comenzaron a salir, no fue ningún impedimento para que se dieran las cosas, pues ambos estaban libres de cualquier compromiso. “En realidad yo estaba soltero, ella también. Nadie hizo nada malo, o sea, cada uno estaba en condiciones para iniciar una relación…”, confesó para luego revelar que todo se fue dando con mucha calma. “Ambos nos quisimos dar la oportunidad de volver a amar, independientemente de las circunstancias…”, contó.

¿Qué ha dicho Claudia de su relación?

De igual manera, Claudia ha contado cómo ha sido para ella esta etapa, en la que la estabilidad es constante en todos los sentidos, pero sobre todo, el apoyo que le ha brindado Hugo es un aspecto digno de ser reconocido. "Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable. Me impulsa, y eso para mí es mágico…”, comentó Claudia en una entrevista concedida en días pasados al programa televisivo Despierta América. “Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy…”, agregó.

