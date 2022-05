¡Cuánto ha crecido! Natalia Téllez sorprende con una nueva foto al lado de su hija Emilia

Fue a finales de enero cuando Natalia Téllez sorprendió a sus seguidores en Instagram con la noticia del nacimiento de Emilia, su hija. Aunque la conductora de Netas Divinas no especificó la fecha en que llegó al mundo la bebé, han pasado ya tres meses desde su debut como mamá y aunque todavía no se ha animado a compartir imágenes de la carita de la niña en redes sociales, este fin de semana, compartió algunas fotos en las que es evidente lo mucho que ha crecido su bebé quien, a su corta edad, posee un estilo tan único como el de su famosa mamá. A través de Instagram, tanto Natalia, como Antonio Zabala, papá de la bebé postearon lindas fotos juntas.

A través de sus historias en Instagram, el novio de Natalia compartió una tierna imagen que captó, a modo de paparazzi, de la conductora con su pequeña Emilia en brazos. Más tarde, Téllez también utilizó esta red social para compartir en su feed una foto del domingo familiar que disfrutó con su hija y su pareja sentimental. En la imagen, vemos a Nat con un atuendo muy primaveral que logró con un maxivestido, café con lunares blancos, que combinó con un sombrero con el que hizo frente al calor que se ha sentido en los últimos días en la Ciudad de México. En contraste con el outfit de su mamá, vimos a Emilia muy bien tapadita, situación que provocó la reacción de la propia Natalia quien bromeó con esto: “Por lo visto mi hija y yo vivimos en estaciones del año distintas”.

Desde que Emilia nació, Natalia Téllez y Antonio Zabala han demostrado que, cuando se trata de cuidar a la bebé, ellos son el mejor equipo. El apoyo de Antonio ha sido primordial para el regreso de Natalia a Netas Divinas pues la bebé se queda bajo su cuidado, en ese sentido, Zabala también ha compartido varias imágenes en su papel de papá: “Me rento para pasear bebés (Cuando Emi me lo permita)”, se lee como descripción de una instantánea en la que se le ve cargando a la pequeña en su canguro, mientras, con una mano, lleva a Güero, la mascota de Natalia Téllez quien es un miembro muy importante en la familia.

Natalia y su debut como mamá

Aunque no conocemos el rostro de la bebé, lo que sí es evidente en las fotos que comparte Natalia de Emilia es lo mucho que ha crecido desde la primera instantánea que posteó de ella. Ahora, la cabellera de la bebé se ve mucho más abundante, además poco a poco ha ido dejando atrás la imagen de recién nacida y ahora la bebemos mucho más despierta e interactuando con sus papás quienes, están feliz disfrutando al máximo de esta etapa, así se lo contó a sus compañeras a su regreso al trabajo: “¡Ya tengo una cría, soy madre!, pero ya estamos aquí (en Netas). Nunca he sido más feliz, nunca he tenido más miedo”, reconoció la conductora.

En su regreso a Netas Divinas, la presentadora, reconoció que la maternidad ha sido un rol muy retador, pero a la vez muy satisfactorio: “Todas las mujeres tienen este discurso de: ‘La maternidad es lo más hermoso’, que lo es, pero también es fuerte y cansada. Más que nunca creo que debe ser una decisión muy personal, porque cuando veo la cantidad de chamba y de amor eterno, que es para siempre, me doy cuenta de lo que es. Cuando la veo digo: ‘Esto no es ni el inicio del camino''', comentó sobre los primeros meses de vida de Emilia quien llegó para convertirse en la cereza en el pastel de la relación de Natalia y Antonio Zabala.