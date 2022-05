La respuesta de Michelle Renaud al preguntarle si sale con Osvaldo Benavides

Lo que ocurre en el corazón de Michelle Renaud sigue generando gran curiosidad entre sus fanáticos, a raíz de los recientes rumores que la relacionan sentimentalmente con Osvaldo Benavides. A pesar de lo que se dice, la actriz prefiere mantener total discreción sobre los acontecimientos de su vida privada, aunque después de mucho tiempo hizo frente a las especulaciones, para dejar claro cómo asume el hecho de que hagan comentarios sobre este aspecto de su entorno personal. La protagonista de la telenovela La Herencia ha sido más hermética a lo largo de estos meses, tras su sonada ruptura con Danilo Carrera, quien por cierto en una reciente entrevista le deseó lo mejor ante cualquiera de las decisiones que pueda tomar en el terreno amoroso.

Directa como suele ser, Michelle respondió a la pregunta de una reportera, quien quiso saber si es verdad que mantiene un noviazgo con Osvaldo Benavides, que de igual manera ha sido muy reservado en estos momentos. Recordemos que en días pasados, algunas publicaciones han centrado la conversación en las supuestas pistas de esta relación, por lo que la intérprete no dudó en referirse a lo que se dice de ella. “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”, declaró la estrella de telenovelas como Hijas de la Luna en entrevista con el programa matutino Hoy, enteramente segura de su postura y dispuesta a no revelar más detalles de los acontecimientos ligados a lo sentimental.

A pesar de todo lo que se dice, Michelle asegura estar acostumbrada a este tipo de circunstancias, dada su naturaleza de ser figura pública. Eso sí, reconoció que cualquier acontecimiento que logre colocarla en el ojo púbico de alguna manera le beneficia, como ocurre en esta ocasión en la que se encuentra enfocada y motivada por su reciente protagónico en la pantalla chica dentro de la producción de Juan Osorio. “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”, señaló simpática. Ante la insistencia de la entrevistadora, que nuevamente le preguntó si era novia de Osvaldo, solo se limitó a mandar un beso frente a la cámara.

La pista de la supuesta cercanía entre Michelle y Osvaldo

Debido a los rumores que con el paso de los días cobran fuerza, los fanáticos no pierden el rastro de Michelle Renaud y Osvaldo Benavides, quienes dieron una pista de su supuesta cercanía. Recientemente, la actriz mostró una fotografía en la que aparece escalando el Iztaccíhuatl, pues como se sabe, desde finales de febrero ha hecho evidente su gran interés en la práctica del montañismo. “La montaña me enseña muchas cosas, una muy importante es: 'La cima es apenas la mitad del camino'. Entender que todo lo que sube debe bajar. (En la vida)”, escribió en su publicación.

Un par de días antes de lo mostrado por Michelle en redes, Osvaldo presumió su escalada por esta misma cumbre, por lo que la coincidencia cobró gran relevancia entre el público. De hecho, en el programa televisivo Hoy mostraron otra postal en la que se dice aparecen los dos subiendo la montaña. “A veces el objetivo no es llegar a la cima sino simplemente no guacarear en el intento. La montaña saca lo mejor de todos”, escribió Benavides en redes, quien recibió el “me gusta” de sus seguidores y entre ellos el de Michelle, algo que para nada pasó desapercibido.

