Danilo Carrera sobre el supuesto nuevo romance de Michelle Renaud: ‘Si es cierto, que sean súper felices’

Fue en noviembre del año pasado cuando Danilo Carrera confirmó su separación definitiva de Michelle Renaud, con quien sostuvo un noviazgo desde 2019, luego de protagonizar juntos la telenovela Hijas de la luna. Aunque la pareja se había mantenido cercana pese a su ruptura, fue a finales del año pasado que decidieron continuar definitivamente por caminos separados y apenas, en marzo, dejaron de seguirse en redes sociales. A pesar de que ya no se frecuentan, Danilo le deseó lo mejor a su ex quien, en las últimas semanas, ha estado envuelta en rumores que apuntan hacia un posible romance con el también actor Osvaldo Benavides.

En entrevista con el programa Ventaneando, el actor fue cuestionado sobre las especulaciones que rodean la vida de su exnovia. Tan cordial como cuando eran pareja, el actor le envió sus buenos deseos y dio a conocer que desde que terminaron decidieron alejarse, a pesar de que el actor sostenía una relación muy cercana con Marcelo, el hijo de la actriz a quien, después de terminar, todavía seguía frecuentando: “Mira no sé, no tengo relación con ella, si es cierto, que sean súper felices, en verdad, es lo que más deseo para ella, pero bien, ¿te digo la verdad?, me estoy enterando ahorita”, comentó sobre los rumores que relacionan a Renaud con el exnovio de Esmeralda Pimentel.

Durante este mismo encuentro, el actor confesó a la cámara del programa Sale el Sol, cómo se ve en el terreno personal, en un futuro: “Ni he pensado eh”, dijo sonriente. Para sorpresa de la prensa, el actor confesó que está listo para una relación seria: “Quiero casarme, como todo el mundo, yo sí quiero casarme y tener a mi familia”. Sobre su soltería, Carrera admitió que es un estado que está disfrutando al máximo, sobre todo, después del espectacular viaje que hizo con sus hermanos a Egipto donde, los Carrera causaron revuelo por su belleza física: “Fue bonito, sobre todo que tengo muchos negocios con mis hermanos y platicas eran sobre eso, entonces como que pude reconectar con ellos y me siento más cercan de mi familia que nunca”, confesó.

Además de visitar Egipto, Danilo estuvo en su natal Ecuador, donde disfrutó al máximo de su familia: “Se me hizo increíble, fueron dos meses espectaculares”, dijo. El actor reconoció que ha aprovechado que no tiene pareja para estar más cerca de los suyos y disfrutar creando memorias con ellos: “Estando soltero tengo muchísimo más tiempo para mí, más tiempo para escribir, para estar con mi familia. Mi abuelita se enfermó de Covid, tiene 85 años, sobrevivió al Covid, todavía tiene secuelas, entonces me estoy yendo casi una vez al mes a verla de sorpresa, me quedo horas con ella en su casa. Son cosas que me estoy regalando y su estuviera tal vez en una relación no podría”, explicó.

Los mejores deseos a su ex

Desde que Danilo y Michelle Renaud dieron a conocer que había decido poner punto final a la relación dieron lecciones de cordialidad pues, lo anunciaron en conjunto a través de un videoclip en el que revelaron que seguirían por caminos diferentes. A partir de ese momento, continuaron siendo muy cercanos y se dedicaron a mostrar cómo llevar una relación cordial después de un noviazgo. Con el tiempo, se fueron separando definitivamente y como lo dijo Danilo, actualmente no tiene ninguna relación, a pesar de eso, él siempre le desea lo mejor: “Creo que ya están enterados de la situación, puedo decir que estoy feliz, contento, que le deseo lo mejor, que es una persona maravillosa e increíble y que se merece lo mejor y que le mando muchísimo amor…”, comentó hace unas semanas al programa Hoy.