El triunfal regreso de Juan Pablo Medina a las canchas de tenis

En medio de su recuperación, Juan Pablo Medina continúa avanzando en cuanto al manejo de la prótesis que usa desde que le fue amputada la pierna derecha, debido a una crisis de salud que vivió el año pasado: “Lo que a mí me sucedió fue que me dio un infarto silencioso, yo tengo un coágulo en el corazón y eso hizo que eso que aventara coágulos en todas las arterias”, explicó el actor sobre su diagnóstico médico, en su reaparición pública, el mes pasado en una entrevista con Óscar Uriel, para la revista GQ. En esa entrevista, el histrión reveló que está muy enfocado en recuperarse por completo, sobre todo en dominar la prótesis que, según dijo, es de la mejor tecnología y le permitirá tener una vida muy independiente y vaya que lo está logrando.

Tras esta conversación con el director de la cita El club de los idealistas, Juan Pablo Medina se ha mostrado mucho más abierto en redes sociales compartieron su evolución con sus seguidores a quienes, hace unas semanas les presumió su primera clase de golf y, esta tarde, les mostró un poco del partido de tenis que disfrutó. El actor ya había adelantado que la prótesis es tan funcional que ya había practicado este deporte: “Yo tengo en este momento es la Genium X3, es la mejor prótesis que hay, la mejor tecnología, es mecatrónica, ya fui hasta a jugar tenis, no sé, puedes hacer todo y es algo que es difícil de explicar, pero voy a poder tener una vida normal y eso es todo”, le contó Juan Pablo a Óscar Uriel.

Esta tarde, a través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un par de fotos y un video donde se le ve jugando tenis, un deporte que le apasiona y que, por fortuna, ha podido retomar en esta nueva etapa de vida que está viviendo: “Dándole desde atrás ¡Venga!”, escribió el actor sobre un video donde lo vemos jugando. Además de este clip, el histrión compartió varias imágenes donde lo vemos disfrutar de este partido donde demostró que lo que bien se aprende jamás se olvida pues, lo vimos muy dueño de la situación, dejando claro que está poniendo mucho empeño en sus terapias, pues lo vemos moverse sin el apoyo del bastón que usó los primeros meses, ahora, Juan Pablo comienza poco a poco a retomar su vida.

La decisión de su vida

En la charla con Óscar Uriel, Juan Pablo Medina narró cómo fue que, de entrar al hospital con una posible intoxicación, debido al fuerte dolor en el estómago, tuvo que enfrentarse a la decisión más complicada de su vida que fue aceptar que le fuera amputada la pierna: “Mi primera reacción fue como de enojo, ¿por qué estoy aquí?”, comentó el actor quien confesó que su novia, Paulina Ávila fue crucial en cambiar su actitud: “Ahí entró Paulina y digamos que me choreó, me echó un choro muy impresionante que sí cambió el chip en mi cabeza. El mensaje era que yo estaba en peligro y que si yo no tenía una buena actitud sobre esto, si no le echaba muchas ganas podían pasar cosas”, recordó.

Aunque los médicos lucharon por evitar la amputación, llegó un punto que no hubo más opción: “Me dijo que él lo único que me podía ofrecer era seguir con vida, pero eso era amputarme la pierna”, contó el actor. Con las semanas, el actor tuvo que tomar la decisión, luego de que su vida se viera comprometida: “Para ese entonces el dolor era muy fuerte y tienes que tomar decisiones y creo que yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar que de despertar sin una pierna y felizmente estoy aquí”, reconoció en esta charla. Si bien fue una decisión muy retadora, Juan Pablo está muy satisfecho con haberla tomado: “Soy muy afortunado porque tomé la decisión de la amputación”, dijo convencido.