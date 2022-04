Tras la cirugía en su dedo, Grettell Valdez habla de su estado de salud

Pendiente de su salud, Grettell Valdez sigue con puntualidad las indicaciones médicas tras la cirugía en el dedo a la que se sometió en enero pasado, con la finalidad de extirparle una verruga ocasionada por un virus. La actriz explicó cómo marcha todo en este momento, en el que además tiene programados algunos tratamientos como parte del protocolo que debe seguir, entre ellos la realización de una quimioterapia local. Fue cinco años atrás cuando la protagonista de telenovelas se percató que algo ocurría en esta parte de su cuerpo, por lo que al practicarse algunos estudios los especialistas detectaron cáncer, pero gracias a la inmediatez con la que atendió el problema, este pudo ser erradicado.

Por fortuna, todo marcha bien para Grettell, quien no se ha visto impedida de realizar sus actividades de trabajo, a la par de enfocarse de lleno en su recuperación, feliz de tener certeza de su estado de salud y de que todo esté en orden. “Mi cirujano hizo una belleza que casi ni se nota. Tengo que hacerme tres tratamientos de un láser para matar cualquier partícula que haya quedado, para que no me vuelva a pasar, porque realmente hace cinco años fue que detecté un cáncer que yo me lo erradiqué y no pensé que después de cinco años iba a tener que pasar por esto…”, contó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Grettell ahondó en los detalles de su cirugía, para revelar así cómo luce ahora su dedo luego de la intervención, por lo que ya se alista para recibir la quimioterapia que le fue indicada. En ese espacio, también habló de cómo será esta parte del proceso. “Me cortaron toda la parte de atrás del dedo, no tengo huella. Toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña. Ahorita ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos láseres más y luego voy a tener que hacer quimio, pero quimio local…”, afirmó la actriz, quien ha compartido su relato a través de las redes sociales a lo largo de estos meses, recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos y de sus seres queridos, algo que ha agradecido de manera rotunda.

En días pasados, Grettell explicó que luego de varios años desde su primera operación detectó la presencia de una verruga en ese mismo dedo, por lo que procedieron a extirparla de manera inmediata luego de practicarle estudios. Por fortuna, el cáncer no volvió, pero asegura que la presencia de estas verrugas puede causar problemas si no son atendidas. “Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida… es un virus que transmuta a cáncer entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es, sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo pero no me importa…”, dijo a mediados de enero en un video que publicó a través de su canal de YouTube.

¿Cómo se originó el problema?

Con toda transparencia, Grettell habló en otro momento de cómo fue que se originó este problema de salud, haciendo un llamado a sus fanáticos para que tomen las debidas precauciones. “Importante, ¿cómo fue que sucedió esto?, un manicure, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén estilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense…”, dijo en sus redes sociales. Así mismo, aseguró que ha asumido con total fortaleza esta situación, enteramente agradecida por las atenciones de sus especialistas.

