Alex Speitzer sobre su relación sentimental con Shannon de Lima: 'Estoy muy contento'

Poco a poco, Alejandro Speitzer y Shannon de Lima han ido confirmando lo que ya era un secreto a voces: están juntos y enamorados. Después de que el pasado fin de semana el actor y la modelo compartieron en sus cuentas de Instagram una captura de pantalla de una videollamada que sostuvieron que él acompañó de la frase: “Contando los días”, una frase que para muchos es la confirmación de su relación. En ese sentido, a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Alex fue abordado por la cámara de El Gordo y la flaca, programa en el que reconoció que está muy contento y reiteró que protege su vida personal manteniendo los detalles alejados de las cámaras, aunque admitió que está feliz con la modelo.

Después de que Alex y Shannon hicieran este romántico intercambió de fotos en Instagram, donde cada uno hizo captura de su perspectiva de la videollamada, el actor tuvo su primer encuentro con la prensa donde fue cuestionado sobre su relación con la venezolana. Siempre cuidados de lo que comparte sobre su vida privada, el actor reconoció que está feliz disfrutando de la relación con Shannon: “Está bien, yo entiendo el interés de la gente y nada, estoy muy contento, disfrutando esta etapa en general en mi vida y eso es lo que te puedo contar, ya saben que nunca les platico nada personal, pero en ese sentido todo está muy bien”, dijo Alex.

Alejandro aprovechó esta conversación con la prensa para explicar por qué no quiere abrir la puerta de su vida personal a los medios de comunicación: “Creo que cuando uno quiere algo hay que saber cuidarlo y para mí una forma de cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesaria, porque creo que eso es algo muy personal”, dijo. El actor se mostró risueño cuando la reportera del programa estadounidense le confesó que le gustaba mucho la pareja que conformaban él y la modelo: “Muy bien, ¡qué bueno que les guste! (la pareja), me alegro”, dijo para después dejar claro que era lo único que hablaría sobre su noviazgo con la venezolana: “Ya no te voy a contar nada, pero gracias”, agregó.

Se sabe que es la apretada agenda de trabajo del actor lo que hizo que él y Shannon estuvieran disfrutando de su noviazgo a distancia. En ese sentido, Speitzer dio a conocer por qué ha estado tan ocupado los últimos días: “Todo va muy bien, vengo llegando de un rodaje en el que estuve tres semanas en Durango y me voy ahora otra vez”. El actor también fue cuestionado sobre qué siente al haber sido incluido en la lista de los hombres más guapos del mundo, una situación a la que aseguró no le presta mucha atención, pues está centrado en su trabajo actoral que es su gran pasión desde que era un niño: “Nada, yo esas cosas no sé, sería raro que yo te contestara eso, veo la vida de otra forma”, dijo.

Un secreto a voces

A lo largo de su carrera, Alejandro Speitzer nunca ha sido fanático de anunciar a la prensa sus relaciones personales; sin embargo, públicamente, hemos sabido de su relación con su excompañera de la serie Alguien tiene que morir, Éster Expósito, con quien terminó su relación el año pasado. Luego de varios meses disfrutando de su soltería, hace unas semanas comenzó el rumor de que el actor y Shannon de Lima tenían una relación más allá de la amistad, luego de ser captados juntos. Fue el festival musical Pa’l Norte, realizado en Monterrey, Nuevo León, el evento en el que la pareja se dejó ver por primera vez, fue a su regreso a la Ciudad de México, cuando fueron capturados por las cámaras de Ventaneando, donde ya no intentaron ocultar su relación y tomados de la mano recorrieron el aeropuerto.