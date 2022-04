Sofía Castro revela por qué no habla de la vida privada de su mamá Angélica Rivera

Pocas veces Sofía Castro reacciona a noticias que se generan en torno a su familia, acostumbra a no reaccionar a los comentarios que circulan en los medios, en su último encuentro con la prensa, durante su visita a la Ciudad de México, la joven actriz habló sin filtro sobre las declaraciones que hace unos meses hizo Cynthia Klitbo, amiga de su mamá, sobre Angélica Rivera en una entrevista para una canal de Youtube. Luego de que la actriz hiciera referencia a temas muy personales de la protagonista de Destilando amor como el fin de su relación con el expresidente, Enrique Peña Nieto, Sofía Castro alzó la voz y pidió respeto para su mamá quien, aseguró, es la única persona que tiene derecho de hablar sobre esta situación.

Después de tomar nota de las últimas tendencias en moda, la actriz se reunió con la prensa tras uno de los desfiles de la Fashion Week, realizada en la Ciudad de México, donde admitió que las declaraciones de la amiga de su mamá le resultaron innecesarias: “Yo sí voy a hablar de eso, a mí la verdad sí me molestó esa entrevista, porque nadie tiene por qué hablar. No es que me haya molestado, simplemente se me hizo un poco fuera de lugar, porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro, ella es solamente dueña de su propia historia, de lo que ella quiera contar, no contar, regresar con una serie, con una telenovela, con una película, con lo que sea”, puntualizó la joven actriz en entrevista con Venga la Alegría.

Sofía aseguró que es tanto el respeto que le tiene a su mamá que no se atrevería a hablar públicamente de temas de su vida privada: “Yo prefiero mantenerme muy al margen de eso y me incomodó un poco la entrevista que hizo Cynthia al exponer tanto a mi mamá y la verdad es que yo menos voy a hablar, porque la única que sabe su historia y la única que sabe su historia y la única que tiene derecho a contar su verdad y su vida, es mi mamá, yo siendo su hija no soy quien”, explicó. En esta charla con los medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre su relación con Pablo Bernot, su novio desde hace 3 años con quien, asegura, todavía no hay compromiso matrimonial: “Muy enamorada y muy contenta, boda todavía no. Estamos los dos trabajando mucho y muy contentos con nuestra relación”, dijo.

Aunque Sofía siempre se mantiene abierta a la hora de hablar de su mamá con la prensa, es muy cuidadosa de no responder cuestiones de su vida privada, tal como lo hizo el año pasado, luego de celebrar en Miami el cumpleaños número 52 de la actriz: “Le regalamos mucho amor, muchas flores, le pusimos toda la casa llena de globos, fuimos a desayunar, luego fuimos a comer ahí con ella”, contó la actriz a su llegada a la Ciudad de México. En aquella ocasión, Sofía admitió que su mamá está atravesando por un gran momento en su vida y que luce más bella que nunca: “Está guapísima, yo creo que le sentó muy bien estar en Miami”, confesó.

Angélica, su principal apoyo

Cuando su labor como Primera Dama del país terminó, Angélica Rivera optó por adaptar un estilo de vida completamente alejado de las cámaras. La actriz se mudó a Miami donde reside actualmente, donde disfruta del anonimato y del amor de su hija Regina quien vive con ella, ya que sus hijas mayores dividen su tiempo entre Los Ángeles y Boston. Aunque su regreso a la televisión como actriz continúa siendo un misterio, en febrero del 2020, Rivera reapareció en la pantalla chica por una razón muy especial, apoyar a su primogénita en la semifinal de Mira quién baila: “¡Hola!, perdón, no quiero interrumpir, buenas tardes”, con esta frase, Angélica Rivera hizo su regresó durante un ensayo de su hija.