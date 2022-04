Toño Mauri confiesa cómo ha ido retomando su vida: ‘Tienes que empezar de cero’

Durante el programa Reflexiones, conducido por Don Francisco, para la cadena CNN tuvo como invitado especial a Toño Mauri para dialogar sobre el tema de la emisión: Volver a nacer. En ese sentido, el actor mexicano cuenta con un testimonio muy especial tras sobrevivir a un doble trasplante de pulmón luego de que, en 2020, el Covid provocara un daño irreversible en este órgano. Muy recuperado y con la sonrisa que siempre ha caracterizado al histrión, protagonizó un enlace vía Zoom en el que se mostró muy agradecido de poder compartir sus reflexiones con el público: “¡Hola! Don Francisco, qué ilusión estar con usted y saludarlo con el cariño de todo mi corazón”, comentó al inicio de la entrevista.

El actor comentó recordando cuando toda su familia se contagió de Covid-19, una enfermedad que enfrentaron todo en calma, a excepción de él quien, desde los primeros días comenzó a presentar fuertes síntomas que lo hicieron pedir ayuda médica: “Yo pensaba que iba a ir al hospital por unas horas, porque yo me sentía mal, tenía temperatura muy alta, me di cuenta que había perdido el olfato y el gusto, me asusté porque no podía respirar, mi oxigenación bajó muchísimo, entonces, le pedí a mi esposa Carla que me llevara al hospital”. Toño reconoció que en ningún momento pensó que la situación se fuera a salir de control: “Cuando entré a urgencias me dijeron que no, que no me podía ir y que me iban a subir a terapia intensiva”, recordó.

Toño aprovechó esta conversación para hacer hincapié en que, cuando él se contagió, todavía se sabía muy poco del virus: “En ese momento todavía no había vacunas, ese fue el gran problema, si la hubiera habido me hubiera evitado esta historia terrible, pero gracias a Dios aquí estoy”, comentó. Explicó que su hospitalización estuvo ocurrió en dos etapas: “Las primeras dos semanas fue para quitarme el Covid, en un momento yo ya daba negativo, pero los doctores me dijeron que yo no podía irme y me mostraron una placa de mis pulmones y me dijeron, el daño que provocó en ti el Covid es muy grande, no te puedes ir, tenemos que tratar de aliviar los pulmones. Primero estuve cuatro meses en mi primera etapa, porque en la segunda etapa fue la cuestión del trasplante”, contó el actor quien reveló que fue él quien solicitó se intubado: “No tuve tiempo de comunicarme con mi esposa o con mis hijos, lo más que pude hacer fue grabarme en el teléfono, pero era una despedida”, contó.

De los 8 meses que estuvo en el hospital, 4 de ellos permaneció en un coma inducido, un estado en el que sufrió varias complicaciones: “Hubo una hemorragia interna muy fuerte y cuando ocurrió esto le llamaron a mi esposa y le dijeron que lo sentía mucho, pero viendo el caso, yo estaba a unas horas de morir”, recordó. Don Francisco lo interrumpió par aclarar: “¿Tres veces te dieron por muerto?”, para luego decir: “Tú volviste a nacer Toño y realmente me siento muy orgulloso de escuchar tu testimonio”. En ese sentido, el actor confesó: “Estoy feliz porque estoy recuperando mi vida como era antes, acabo de terminar de producir una serie de televisión, acabo de actuar en esa serie, con la noticia de que voy a ser abuelo”.

Su misión de vida

El actor dio a conocer que tras el trasplante tuvo que aprender prácticamente a hacer todo: "Estoy aprendiendo a caminar todavía, imagínese, porque después de este proceso tienes que empezar de cero, aprender a comer, a hablar, es un proceso de verdad muy fuerte”. Después de superar esta gran prueba, Toño está seguro que su vida tomó un giro muy especial: “Yo estoy consciente de que todos tenemos una misión en la vida y si Dios me dio la oportunidad de regresar es porque tengo una misión que hacer. Yo creo que esa misión en poder contarle al público mi testimonio". Sobre las actividades que ya no podrá retomar dijo: “Hay cosas que después del trasplante ya no puedo hacer, pero son mínimas y no me afecta dejarlas, pero lo más importante es que te hace abrir los ojos y ver la vida de otra manera y que lo más importante son los momentos que podemos crear ahora”, finalizó. “