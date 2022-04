Itatí Cantoral se confiesa con Juan Soler: ‘Cuando muere mi madre, gracias a Dios, estabas tú ahí’

Pocas veces habíamos visto tan abierta a Itatí Cantoral hablando de temas tan privados como el sensible fallecimiento de sus padres, en especial, de su mamá, doña Itatí Zucchi de Cantoral, quien falleció en agosto del 2020, cuando ella estaba en medio de las grabaciones de la telenovela La mexicana y el güero. Por primera vez, la actriz abrió su corazón y le confesó a su excompañero de reparto, Juan Soler, con quien protagonizó este melodrama, lo duro que fue para ella enfrentar la pérdida de quien fue la persona más cercana en su vida: su mamá. Durante una sincera entrevista que le realizó el actor durante su visita al programa Sale el Sol, Itatí no pudo evitar las lágrimas al recordar el duelo y el gran apoyo que recibió por parte de sus compañeros de trabajo, incluido él: “Cuando muere mi madre, gracias a Dios, estabas tú ahí. En el trabajo, Nicandro, Televisa, nunca lo voy a olvidar, pero sí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, comentó.

Aunque en el pasado había dado algunos detalles del último adiós a su mamá, nunca había revelado que el día que comenzó el problema de salud de doña Itatí, fue ella quien estaba a su lado, una petición que ella había hecho por una razón muy especial: “También fue difícil cuando murió mi padre, pero cuando murió mi padre yo no estaba con él, no llegué a verlo y todo el tiempo estuve con este pensamiento, como nos pasa a muchos, de: ‘Debí haber estado con él’. Con mi mamá, yo le pedí a Dios, por favor, con mi mamá que no me pasé, yo quiero estar con ella hasta que me diga la última palabra y yo creo que Dios me lo cumplió”, dijo. La actriz continuó recordando cómo enfrentó la crisis de salud de su madre: “Con mi mamá murió, estaba yo sola, completamente sola, porque era la madrugada”, recordó.

Itatí contó que fue ella quien llevó a su mamá al hospital: “No estaba con mis hermanos, no estaba con mi marido, mi hija, tenía 10 años en aquel momento, estaba dormida, y mis hijos estaban con Eduardo Santamarina en Miami. Yo estaba realmente sola y mi mamá era muy alta y grande, no sé cómo le hice para llevarla al hospital. Acababa de terminar el llamado y tenía uno a las 7, eran llamados larguísimos y yo tenía muchos cuidados con mi mamá por lo del Covid”, narró. Itatí también habló abiertamente con Juan Soler de la enfermedad que fue mermando la salud de su mamá en los últimos años: “Yo había comentado contigo lo del Alzheimer, gracias a Dios mi mamá se fue diciéndome Itatí y saludándome, porque ella temía sufrir de esta Alzheimer que ya tenía, que acaba contigo y acabó con la memoria de su mamá”, agregó la actriz.

Conmovido por ver a Itatí abrir su corazón, Juan le recordó las pláticas que compartía con él sobre su mamá: “Tengo un recuerdo muy vívido de cuando teníamos las grabaciones cómo hablabas de tu mamá de cómo hablabas con ella, cómo era tan sabroso el día, es que fue increíble, porque muestra el gran ser humano que eres”, le dijo Soler. Entre lágrimas, Itatí dijo: “¡Ya lo logró!”, haciendo referencia de que, a pesar de haberse prometido no llorar en esta entrevista, las palabras de su amigo le provocaron mucha emoción: “Está bien porque vale muchas lágrimas”, dijo. La actriz continuó diciendo: “Eso fue lo que más me costó trabajo. Yo la cuidaba bastante, todos los hermanos, pero yo les pedí que la dejaran conmigo, porque mi mamá, con la única persona que quería estar era conmigo”, explicó.

Lo que más extraña de su mamá

Itatí contó que a partir de que su mamá fue diagnosticada con Alzheimer, la unión que siempre habían tenido se solidificó y se convirtieron en una: “Siempre fue muy buena con mis otros tres hermanos, pero con esta enfermedad, ella no quería ir a casa de nadie, sólo quería estar conmigo y dentro de su enfermedad yo hablaba con ella y conmigo se ponía cuerda y me daba los mejores consejos: ‘No te pelees con Juan Soler’, ‘No te pelees con nadie de la telenovela’, ‘Llega temprano'", recordó divertida. Por último, Itatí le contó a Juan qué es qué más echa de menos de su mamá: “¿Sabes qué extraño?, que cuando llegaba era ella la que me decía: ‘¿Cómo estás?, ¿cómo te fue?’. Claro que me hace falta y me hace falta hablar con ella, hablo con ella todos los días, tengo las cenizas en mi casa, pero, aun así, no está en presencia, en complicado el adiós, la separación, el entender que hay una vida después de esta mejor y continuar sin ellos”, finalizó.