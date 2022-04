Salma Hayek revela cuándo habla en español con su hija, Valentina Paloma

Orgullosa de su faceta como mamá, Salma Hayek vive plena la complicidad que mantiene con su hija, Valentina Paloma, a quien procreó junto a su esposo, el reconocido empresario François-Henri Pinault. De la mano, ambas han protagonizado inolvidables instantes, como el de su paso por algunas alfombras rojas, momentos en los que se hace evidente lo mucho que ha crecido la jovencita, heredera de una belleza que ya es parte de su sello personal. Ahora, madre e hija fueron más lejos al posar como nunca para la portada de la revista Vogue, un número tan especial en el que la actriz tomó la decisión de desentrañar aspectos poco conocidos de su convivencia con la adolescente de 14 años, con quien tiene mucho en común, y no solo por ser apasionadas de la moda, sino también por compartir una misma lengua cuando es necesario preservar la intimidad entre sus charlas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Salma se abrió de capa y habló de ese lazo inquebrantable que mantiene con Valentina, unidas por su lengua materna, el español, aspecto de gran relevancia y significado para la estrella, siempre dispuesta a poner en alto sus raíces. “Le hablo en español si no quiero que nos entiendan los que están alrededor. Además, creo que refuerza la unidad, el vínculo familiar, fortalece el lazo que tenemos…”, explicó la intérprete mexicana, que como mamá ha podido consolidar una etapa de grandes aprendizajes, marcada por la estabilidad que existe en el terreno personal y el profesional, dos mundos que ha logrado liderar cosechando frutos y abierta por completo a los nuevos retos.

Al ahondar en sus palabras, Salma se refirió al instante en que tomó la decisión de convertirse en mamá, un sentimiento tan profundo que se colocó en la cima de su universo de prioridades, haciendo posible este sueño junto a su marido, el hombre con quien ha escrito las páginas de una historia de amor colmada por instantes entrañables. “Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde…”, recordó la protagonista de películas como Eternals o Frida, durante su charla con Vogue México y Latinoamérica. “Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho…”, aseguró.

VER GALERÍA

Una pasión compartida

A través de los años, Salma Hayek no solo ha conquistado el éxito en las pantallas, pues más allá de eso también disfruta dar lecciones de estilo en cada aparición pública. No es extraño entonces que Valentina Paloma haya heredado su gusto por la moda, tal cual lo confiesa la veracruzana. “En esta casa nos peleamos por la ropa porque se lo lleva todo de mi closet. Luego no encuentro nada…”, contó simpática la intérprete, que además comparte con su primogénita el gusto por los zapatos, según lo revelado en la íntima charla.

Por su lado, Valentina también habló de sus aspiraciones, dando muestra de que podría seguir los pasos de su famosa mamá, pues al parecer otra de sus pasiones es el mundo del cine. “Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir…”, explicó la joven durante la conversación, revelando que otra de sus actividades es realizar voluntariados, en donde ha tenido la oportunidad de apoyar a quienes lo necesitan.

VER GALERÍA