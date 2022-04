Desde el hospital, Juanpa Zurita revela por qué tuvo que ser operado

En medio de su apretada agenda de trabajo, Juanpa Zurita hizo un espacio para acudir al médico a atender un problema de salud que le estaba provocando malestar. A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió varias fotos y videos de la visita que hizo esta mañana en el hospital donde le realizaron una operación ambulatoria, por lo que ya se encuentra en casa recuperándose. Según explicó en sus historias cómo fue que terminó en el quirófano: “Después de haber dado muchas vueltas no hubo de otra más que operar la nariz”, escribió sobre una imagen en la que compartió la radiografía donde se aprecia la desviación que le impedía respirar bien.

En otro video, en el que aparece listo para ser operado, Juanpa les dijo a sus seguidores: “Sí me voy a operar”. Tras compartir esta noticia estuvo documentando varios momentos previos a su ingreso al quirófano de donde salió dos horas y media después. Minutos después del procedimiento, ya estaba hablando a la cámara, todavía bajo la influencia de la anestesia que le colocaron: “Si andaba bien chueco”, escribió sobre otra imagen donde se muestra con el vendaje, en la nariz. Ya en el cuarto del hospital donde se recuperó, posó en otra foto sobre la que escribió: “Se logró. Salimos sanos y salvos. Gracias por sus mensajes”.

Además de sus historias, en su feed Juanpa compartió un álbum de varias fotos y videos de su paso por el hospital donde estuvo acompañado de su mamá quien estuvo al pendiente de él en todo momento: “Por fin arreglamos el mendigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aproximadamente 4 años donde cada, 3 a 4 meses, siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que estoy sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento, porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”, escribió en la primera parte de este texto donde explicó por qué tuvo que someterse a una segunda operación de nariz.

Según explicó, un posible golpe pudo provocar que el tabique se desviara: “Sorprendentemente, aunque ya me había operado (aproximadamente hace 6 años), en una de mis chocoaventuras me pegué en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía. Al parecer eso fue suficiente para que mi tabique se fuera chueco y con el tiempo, con la torre de pisa, se fue poniendo peor. Me emociona poder respirar al 100%, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar mi salud. Gracias doctora Medrano, es una bala. Ahora toca reposar, gozar de unos taquitos y escuchar el podcast No hagas lo fácil y ver las series que nunca vi”, explicó.

Su familia, la mejor medicina en la recuperación

Ya en casa, Juanpa Zurita compartió varias historias desde su casa donde está arropado por toda su familia: “No dolió nada”, escribió sobre una imagen en la que se ve, tras la operación rumbo a su casa. Fue en el trayecto donde dio a conocer que su visita al hospital fue muy rápida: “Estuvimos como 6 horas en el hospital y listo”, escribió sobre otra foto. Más tarde, el influencer comenzó a compartir cómo se sentía: “Ya me empecé a hinchar duro”. Aprovechó para dar un tip para que la hinchazón no se hiciera evidente en su rostro: “Que no salgan moretones”, se lee en una foto donde aparece con rodajas de pepino en el rostro. Según reveló, para evitar un hematoma deben estar a bajas temperaturas: “Están congelados, los dejas en el té de manzanilla helado”, detalló.