Yadhira Carrillo confirma que su esposo está delicado de salud

Mientras el tiempo transcurre, Yadhira Carrillo no se aparta de Juan Collado, quien fue ingresado a prisión en julio de 2019. Desde entonces, la actriz acude con puntualidad a las visitas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde la prensa ha tenido la oportunidad de conversar con ella en varias ocasiones, sincerándose sobre cómo hace frente a este periodo de su vida, uno de los más difíciles, según confesó anteriormente. Por supuesto, ella no pierde las esperanzas de que pronto su esposo pueda quedar en libertad, asegurando que él es inocente. Pero más allá del hermetismo y la discreción ligados al proceso legal que enfrenta su marido, la estrella ha confirmado la reciente información sobre el estado de salud de Collado, quien según se ha dicho se encuentra delicado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Esta vez, Yadhira no dudó en tomarse unos minutos para hablar con las cámaras del programa matutino Despierta América, en donde primero se refirió al tipo de atuendos que le permiten usar para ingresar como visitante a la cárcel, una regla que ha seguido al pie de la letra. “Aquí tienes que entrar con colores vivos, entonces ya no sabes ni qué ponerte ni cómo, para entrar con los colores que tienes que entrar…”, señaló la estrella durante la breve charla, tras varios meses de no conversar con los medios, que han seguido de manera puntual el rastro de la actriz, optimista ante la circunstancia que ella ha definido como una especie de luto, “un dolor que se lleva dentro”, según dijo en septiembre de 2021.

En este reciente encuentro, Yadhira fue cuestionada por la reportera que la entrevistaba sobre la salud de Juan Collado, aunque muy discreta al abordar el tema frente a las cámaras. “Delicado, delicado, delicado de salud, disculpen…”, expresó la intérprete, que en anteriores ocasiones también contó cómo su esposo tenía que lidiar con algunos padecimientos, como cuando en julio de 2019 el abogado fue atendido por los médicos tras detectarle unas manchas en los pulmones, según contó Carrillo por esos días. En otro momento, también reveló que su marido es un hombre con algunas condiciones que lo vuelven más vulnerable. “Tiene problemas fuertes, lo sabemos, de asma, diabetes, de corazón, de pulmón, colesterol. Esto hace que él sea un paciente vulnerable y me preocupa mucho esta situación…”, dijo en abril de 2020 para los micrófonos de Telemundo a propósito de los contagios por Covid-19.

VER GALERÍA

Las noticias sobre el estado de salud de Collado comenzaron a circular luego de que a principios de abril, tras la realización de una audiencia en la que él participó, su abogado se reuniera para platicar con los medios, en donde fue cuestionado por esta situación. “De salud, delicado, anímicamente bien, muy echado para adelante (está). Tiene muchas cuestiones médicas desde que entró, que evidentemente, si bien lo tratan bien adentro, la cuestión médica se ha agravado derivado de que no hay condiciones ideales adentro del reclusorio…”, explicó el experto legal a los micrófonos de Despierta América.

La ausencia de su esposo en casa

Con la esperanza de que su esposo salga pronto de prisión, Yadhira Carrillo hace frente al día a día. Lo cierto es que en casa todo es distinto para ella, invadida por una atmósfera que ha descrito en una pasada entrevista, precisamente desde su hogar. “No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa. Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir…”, dijo al programa antes citado.

VER GALERÍA