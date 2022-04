'Me haces muchísima falta', Andy Escalona recuerda a su mamá

En mayo próximo se cumplirá un año y medio del sensible fallecimiento de la productora de Hoy, Magda Rodríguez, y no hay un solo día que su hija, la conductora del matutino, Andrea Escalona, no la recuerde. Hace unas horas, la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen al lado de Rodríguez con quien siempre fue muy cercana. Andy recordó a su mamá, a sólo unas semanas de ser el centro de todas las miradas, luego de que ella y su tía, Andrea Rodríguez visitaron las instalaciones de TV Azteca, televisora donde trabajaron muchos años de la mano de Magda quien, en El Ajusco, tuvo éxitos como La Academia, Con sello de mujer y Enamorándonos, la presencia de la conductora y de la actual productora de Hoy provocó una ola de especulaciones en torno a un posible regreso; sin embargo, fue la propia Andy quien desmintió dicha información.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta mañana, Andy despertó con el recuerdo de su mamá muy presente y quiso compartir con sus seguidores una imagen al lado de Rodríguez con quien aparece en uno de sus viajes abrazadas y lanzado una sonrisa a la cámara: “Me haces muchísima falta oye”, escribió la conductora en su feed donde también incluyó varios emojis de corazón y la etiqueta al Instagram de su mamá, donde, tras su muerte, se compartieron algunos videos de Harina, sal y huevos, la sección de entrevistas que comenzó a hacer Andy, donde varios famosos abrieron su corazón y compartieron cómo han enfrentado el duelo, como lo hizo Michelle Renaud quien habló sobre el sensible fallecimiento de su mamá.

VER GALERÍA

Hace un año, Andy Escalona concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda, para su canal de Youtube, en la que narró cómo fue el último día que vio a su mamá. Andy explicó que una noche antes Magda había cancelado una reunión con todo el elenco de Hoy con quien planeaba ver los premios TVyNovelas; sin embargo, de último momento ya no se realizó: “Se le reventó una úlcera, yo ni sabía que tenía una úlcera, de hecho, yo me encuentro a mi mamá. El sábado fue la entrega, yo tenía el Tenorio, ella la canceló porque Albertano había tenido Covid y dijo Magda que cómo nos íbamos a reunir, que era como muy riesgoso. Yo estuve con ella ese sábado y me dijo: ‘Esta semana sí me he sentido mal’, yo le dije: ‘No te preocupes, saliendo del Tenorio me vengo contigo vemos series y películas, te vengo a cuidar y a dar caldito de pollo’. Me dio la bendición, me dijo: ‘Te amo, te cuidas mucho’, ya me quería correr, que porque se me hacía tarde para el Tenorio, llego y me manda un mensaje: ‘No vengas, porque qué tal que tengo Covid’”, recordó.

Al otro día, al despertar Andy llamó a Rodríguez para saber cómo se sentía de salud: “Eran como las 10, le hablo a mi mamá y no me contesta su celular, le hablo a la muchacha: ‘Oye Mayra, ¿me pasas a mi mamá?’, me dice: ‘No señorita, me dijo que la despertara a las 11’. Le dije: ‘No, ve al cuarto de mi mamá, la despiertas y me la pasas’, yo no soy así, menos intensa. Iba caminando ella y en mi cabeza dije: ‘Si a mi mamá le pasa algo, me muero’, corte A, me dice: ‘Señorita no respira’”, contó visiblemente conmovida Escalona quien, de inmediato salió para el departamento de su mamá: “Llegué de Santa fe a San Ángel en 5 minutos. Fue un shock muy fuerte ver a mi mamá, muy duro y de no creer, de gritar, de abrazarla, fue un momento muy fuerte”, narró Escalona sobre el día que murió su mamá.

VER GALERÍA

¿A qué fueron a TV Azteca?

Recientemente, Andy Escalona y su tía, Andrea Rodríguez fueron blanco de varias especulaciones, luego de visitar TV Azteca, sitio donde Magda hizo gran parte de su carrera como productora. Su presencia en la televisora del Ajusto provocó gran revuelo; sin embargo, la presentadora de Hoy dio a conocer que sólo acudieron a realizar un trámite, precisamente, de Magda Rodríguez: “Fuimos a Azteca, al Banco Azteca, y de hecho nuestros jefes lo sabían, porque, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero nosotros cuando estábamos en Azteca, te pagan por nómina Azteca y tenemos la tarjeta y era un dinerito que no queremos que se nos pierda. Era un dinerito de mi mamá que junté con uno mío, nos sacaron un mail para entrar al banco y ya. Obviamente nuestros jefes, en el sexto piso sabían, se les avisó: ‘Oigan tenemos que ir a recuperar un dinero’”, explicó Escalona.