Adrián Uribe, ¿se va a TV Azteca? Él responde

Luego de que Adrián Uribe diera a conocer que había tomado la decisión de no renovar su exclusividad con Televisa, donde debutó en la pantalla hace 23 años, los comentarios relacionados al rumbo que tomará la carrera del comediante han comenzado a surgir. En las últimas semanas, comenzó a circular el rumor de que Adrián será el conductor de un nuevo reality show que prepara TV Azteca, información que tomó fuerza debido al silencio del comediante. Con el objetivo de dar claridad a sus fans, el conductor desmintió esta versión durante su último encuentro con la prensa a su llegada a la Ciudad de México, después de su visita familiar a Disneylandia.

Ante las especulaciones, Adrián Uribe bromeó sobre su supuesta contratación en la televisora del Ajusco: “Yo dije: ‘¿En qué momento me contrataron y no me di cuenta?’. Dijeron que ya voy a ser el conductor de un nuevo reality show en TV Azteca. Es mentira, no tenemos ningún arreglo y obviamente, si yo tuviera algo, se los diría sin ningún problema, pero no, no hay absolutamente nada, es un chisme”, comentó en entrevista para el periodista Edén Dorantes. El comediante aseguró que de ser cierto no tendría problema en confirmarlo: “No, hasta ahorita no ha habido nada, entonces estamos en stand by, yo estoy preparando mis proyectos y si hubiera algo, ustedes serían los primeros en saberlo”, comentó el conductor quien, aunque dejó claro que no se va a Tv Azteca, no se cerró a esa posibilidad.

El conductor reveló que sus decisiones profesionales dependen de varios factores: “Hoy por hoy, voy a trabajar donde haya una oportunidad importante que considere que es algo bueno para mi carrera, para mi familia y nada más. No estoy cerrado a trabajar en ninguna empresa, porque ahorita puedo trabajar en la empresa, en donde sea, porque finalmente tengo la carta libre y tengo la libertad de trabajar en cualquier empresa”, explicó el actor quien adelantó que este 2022 tiene la agenda de trabajo a tope: “Ahora estoy escuchando ofertas, estoy con la gira, voy a empezar una gira en dos semanas arrancó una película, va a estar buena (…) viene un año bastante movido afortunadamente”, agregó.

El afectuoso adiós a Televisa

A pesar de que decidió no continúan con su exclusividad en Televisa, Adrián Uribe reiteró que le tiene mucho cariño a la televisora que le dio su primera oportunidad en la pantalla chica: “Televisa siempre será para mí casa, de hecho, estoy trabajando un proyecto para Televisa Univisión, entonces yo seguiré con ellos siempre, yo estoy muy agradecido con ellos, de hecho, tenemos una muy buena relación, no terminamos mal”, aclaró Uribe. El actor aprovechó para aclarar cómo fue su salida de la que sigue considerando su casa: “Salió otro chisme de que me habían quitado la exclusividad y no, no me quitaron nada, yo tomé la decisión de no renovarla, porque así lo creí pertinente este momento de mi carrera y para probar estar abierto nuevas opciones”.

Fue el propio Adrián Uribe quien dio a conocer su libertad laboral: “Hoy por hoy ya no soy exclusivo de Televisa, de hecho, esto no lo había dicho, es la primera vez. Desde junio del año pasado yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, explicó en entrevista con Ventaneando, hace un par de meses. El comediante dejó claro que la relación con la televisora continuará, pero de otra forma: “Ahora, seguiré trabajando para Televisa haciendo ciertos proyectos. Estoy muy agradecido obviamente con la empresa, con Televisa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, finalizó.