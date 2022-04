De escapada por el teatro, Juan Pablo Medina reaparece junto a su novia

Con nuevos aires, Juan Pablo Medina retoma el día a día tras superar el duro episodio de salud por el que atravesó, y el cual implicó la amputación de una de sus piernas. El intérprete, que semanas atrás compartió en primera persona el relato de lo que vivió, acudió este fin de semana al teatro junto a su novia, Paulina Dávila, momento en el que pudo reencontrarse con la prensa y brindar algunas declaraciones, dejándose ver de muy buenos ánimos, optimista y dispuesto a seguir adelante. De manera transparente, el actor reiteró su agradecimiento a todos aquellos que nunca lo soltaron de la mano a lo largo de ese periodo, en el que tuvo la oportunidad de valorar aún más todo aquello que conforma su existencia, según explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Juan Pablo fue captado a las afueras del Teatro Milán, en la Ciudad de México, a donde acudió como invitado a la develación de la placa por el fin de temporada de la puesta en escena Hamlet, protagonizada por la actriz Irene Azuela. Fue en ese instante, y ante el revuelo que causó su presencia, que contó cómo transcurren para él estos días, en los que ha pasado la página de la crisis que vivió. “Muy bien (estoy), muy contento de poder salir, venir al teatro, feliz de ver la obra, feliz de estar y gracias por saludarme tan efusivamente…”, dijo sonriente y amable ante las cámaras y los micrófonos de los reporteros, declaraciones retomadas por el programa matutino Hoy.

Entrado en la charla, y en compañía de su pareja, Paulina, el intérprete habló del sentimiento que lo invade a raíz de las muestras de cariño recibidas, pues sus seres queridos y sus fanáticos han sido una enorme motivación a lo largo de todo este proceso. “Estoy muy agradecido, todo este tiempo he sentido mucho amor. Soy muy afortunado de tener la familia que tengo, la novia que tengo. A todos los amigos, a toda la gente que me ha apoyado de verdad, lo siento y estoy muy agradecido…”, aseguró. Por otro lado, explicó cómo esta experiencia de alguna manera le hizo mirar todo desde otra perspectiva. “Valoro todo, todo. Estoy muy contento de estar aquí. Siempre me la he pasado muy bien y soy una persona muy positiva, pues feliz de tener lo que tengo, muy afortunado. Ahora pues obviamente lo siento más y aprovechando cada momento y cada instante…”, confesó.

VER GALERÍA

Gracias a su carrera como actor, Juan Pablo ha recibido todo el reconocimiento de su público, por lo que la incertidumbre sobre si pronto regresará a los escenarios sigue latente, una pregunta a la que respondió durante el encuentro con la prensa. “Poco a poco, estoy en terapia, estoy en recuperación y más adelante cuando me sienta mejor y ya entero para trabajar, lo haré, pero todavía no…”, contó Medina, quien ha sumado proyectos en teatro, televisión y cine, por lo que incluso estuvo nominado en la pasada entrega de los Premios Ariel en la categoría de Mejor Actor por su participación en la película El Club de los Idealistas.

Su charla con Daniella Álvarez

Para Medina, este ha sido un periodo de gran sensibilidad, y en el que además tuvo la oportunidad de charlar con la ex reina de belleza Daniella Álvarez, quien pasó por una situación de salud similar, lo que la ha motivado a hablar de su experiencia. “Es muy lindo poder hablar con alguien que pasó por lo mismo. Ella había pasado por lo mismo un año antes… El simple hecho de que haya pasado por lo mismo, entiende muy bien el proceso en el que estoy yo y escucharla y verla, la energía que tiene, eso ayuda muchísimo…”, señaló el intérprete.

VER GALERÍA